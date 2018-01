Festival de comida mexicana e novidades no happy hour estão entre os destaques nos restaurantes

O chef Juan Cabrera (foto), do Fonda Fina, no México, estará na cozinha do La Central, de 5ª (9) a 12/11. O menu à la carte inclui tacos (R$ 22) e tamales (R$ 29), de entrada, e ‘Pescado a la Talla’ (R$ 58), com arroz do dia, entre as opções de pratos principais. Av. Ipiranga, 200, loja 53, República, 3214-5360. 12h/15h30 e 19h/0h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h30).

O Modi do Morumbi Shopping anima o happy hour com drinques e petiscos em dobro, de 2ª a sábado, das 16h às 22h. Na seleção, há pedidas como a bruschetta de brie, aspargos e presunto cru (R$ 11; foto), e o drinque ‘Mojito’ (R$ 26). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jd. das Acácias, 5181-3365. 12h/0h (dom., até 20h).

O menu de happy hour do Serafina (foto), servido de 2ª a 6ª, das 18h às 20h30, traz opções como cubinhos de filé com molho gorgonzola (R$ 37) e cerveja Wäls (R$ 9, 300 ml). JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, V. N. Conceição, 3849-0636. 12h/15h e 18h/23h (5ª e 6ª, até 0h; sáb., 12h/ 0h; dom., 12h/23h).