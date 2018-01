Festival de Cinema Infantil exibe mais de cem filmes de 25 países

Mais de cem filmes, de 25 países, participam do 13º Festival Internacional de Cinema Infantil. As produções são exibidas em dois fins de semana, a partir desta sexta-feira, 16, nas salas do Cinemark do Shopping Eldorado.

A programação reúne sessões especiais, como a ‘O Pequeno Cientista’, no dia 23/10, que vai convidar um cientista para discutir a animação ‘Divertida Mente’, e a ‘Te Vi na TV’, que exibirá episódios de série animada ‘Sítio do Picapau Amarelo’, de Humberto Avelar.

Abaixo, alguns destaques deste fim de semana. Programe-se pelo site www.fici.com.br.

ONDE: Cinemark. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros. QUANDO: 6ª a dom., 10h30/20h30. A partir de hoje (16). Até 25/10. QUANTO: R$ 9.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Indicada ao Oscar no ano passado, a animação Canção do Oceano (foto), de Tomm Moore, é exibida também na sessão ‘O Pequeno Jornalista’, seguida de um bate-papo com a jornalista Fernanda Araújo. Hoje (16), 10h30 e 14h30 (O Pequeno Jornalista); sáb. (17), 13h30; e dom. (18), 18h30.

+ Se você gostou de ‘Canção do Oceano’, o cineasta irlandês Tomm Moore é homenageado no festival deste ano. Na sessão ‘Mestre da Animação’, também exibido ‘O Segredo de Kells’, que narra as aventuras de um jovem monge ao lado de uma menina-loba. Dom. (18), 10h45.

+ Além dos filmes, séries de TV também ganham seu espaço na sessão Te Vi na TV. São exibidos episódios de seis produções nacionais, como a mais recente adaptação anima de ‘O Sítio do Picapau Amarelo’, de Humberto Avelar. 6ª (16), 10h45.

+ A mostra também exibe uma seleção de dez curtas infantis que participaram de edições recentes do festival Anima Mundi, como ‘Conto da Limonada’ (2013), de Caroline Benacchio, e ‘Ninja’ (2014), de Marcelo Marão. Dom., 10h45.

+ Do livro homônimo de Ziraldo, Menino Maluquinho – O Filme, de Helvécio Ratton, completa, neste ano, 20 anos. Ele é exibido em duas sessões ‘Clássico Brasil’ – com a presença do ator Samuel Costa, que interpretou o Maluqinho, no sábado (17). Hoje (16) e sáb. (17), 18h30.

+ Entre as concorridas sessões Dublagem ao Vivo, neste fim de semana, Ulisses Bezerra (que dá voz ao Shun, na série ‘Os Cavaleiros do Zodíaco’), dubla a animação holandesa ‘Bichos de São Nicolau’, de Albert ‘t Hooft e Paco Vink, e a coprodução da Finlândia e da Grécia, ‘A Ilha dos Segredos’, de Taavi Vartia. ‘Bichos…’: sáb. (17), 14h30. ‘A Ilha…’: sáb. (17), 14h30.