Festival de ceviche, chás com harmonizações e outras dicas de quitutes na cidade

Foto: Carol Castelli

A casa de chás Tea Connection incluiu no menu os ‘Pratos Fortes’, opções nutritivas como o ‘Hambúrguer do Norte II’ (R$ 50; foto). Feito com quinoa, parmesão e vegetais, ele acompanha couve-flor, repolho roxo e cubos de abóbora salteados, além de fonduta de tomate feito na casa. Al. Lorena, 1.271, Jd. Paulista, 3063-4018. 9h/23h30 (sáb., até 0h; dom. e 2ª, até 23h).

Foto: Lucas Terribili

Na Dona Doceira, a novidade é a carta de chás para harmonizar com os doces da casa (foto). Uma das opções é o ‘Especial Dona Doceira’, de erva-mate tostada com canela, cardamomo, gengibre e cravo (R$ 8, a xícara; R$ 15, o bule), que combina com o figo recheado de castanhas (R$ 5). R. Tabapuã, 838, casa 6, Itaim Bibi, 2157-6114. 10h/19h (sáb., até 17h; fecha dom.).

CAFÉS

Café Girondino

A casa presta homenagem à cidade, com ambiente que remonta ao início do século passado e pratos com nomes inspirados no Centro. A salada ‘Porto Geral’ leva peito de peru, queijo branco, abacaxi e folhas verdes (R$ 36,90). As massas recheadas são fornecidas pela rotisseria Mesa III, de Ana Soares, com preços entre R$ 52,90 e R$ 57,90. R. Boa Vista, 365, Centro, 3229-4574. 7h30/22h (sáb., 8h/20h; dom. e fer., 8h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

DOCES

Éclair Moi Paris

Especializada em éclairs francesas, a casa prepara 15 versões do doce, como as de caramelo e de limão-siciliano (R$ 11,60/R$ 13,85). O local também tem menu de quiches, como o de espinafre com queijo (R$ 24,90), que acompanha salada. Al. Lorena 1.204, Jd. Paulista, 2985-2204. 11h/21h (dom., 10h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

PADARIAS

A Lareira

A unidade reúne padaria, confeitaria e mercearia. Ainda assim, o extenso cardápio à la carte preserva muito das pequenas padarias de bairro, com salgados, petiscos, sanduíches e massas. Todos os dias, o bufê de almoço traz opções de saladas, pratos quentes e sobremesas, por R$ 59,90, o quilo. Av. Sumaré, 488, Perdizes, 2892-0073. 6h/0h (6ª e sáb., até 2h). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V.

ROTISSERIAS

Minha Avó Fazia

Uma das especialidades do local é o ravióli de brie com pera (R$ 80, o quilo), ou com queijo da Canastra (R$ 80, o quilo), que vai bem com o molho concassé, com pedacinhos de tomate (R$ 55, o quilo). Para quem não resiste a um doce, há tortinha de banana com doce de leite (R$ 10, cada; R$ 60, o quilo). R. Fábia, 339, V. Romana, 2769-1539. 11h/19h30 (dom., 10h/15h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

SALGADOS

Arte em Pastel

Pastéis com recheios criativos, como o ‘Árabe’ (R$ 10), com carne, muçarela, tomate, cebola picada e gotas de limão, e o ‘Caipira’ (R$ 11), que leva frango, ovo, muçarela, milho e Catupiry, são os carros-chefe. Dos doces, destaque para as combinações de chocolate com morango (R$ 10) e de Suflair com morango (R$ 13). O copo de caldo de cana sai por R$ 3,80. Pça. Centenário, 83, Casa Verde, 3857-3156. 9h/20h (sáb., até 19h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

SANDUÍCHES

Burger Table

O conceito é simples: o cliente escolhe o que vai no lanche, paga R$ 29 e come em uma grande mesa comunitária. Tudo é feito na casa: o pão tipo brioche, a maionese, o catchup, o bacon, o picles e o hambúrguer de 180 gramas, preparado numa grelha de ferro sobre carvão. R. Gabriele D’Annunzio, 1.331, Campo Belo, 2478-4055. 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h30; fecha 2ª). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V.

ESPECIAL

Expo Ceviche Internacional

Com preços de R$ 20 a R$ 30, res- taurantes peruanos servem versões do ceviche, prato típico andino. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Sáb. (9), 12h/20h. Grátis.