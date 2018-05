Festival de cervejas reúne 66 marcas em São Paulo; confira outras dicas de bares

+ Pela primeira vez na cidade, o Mondial de la Bière reúne 66 cervejarias – 30 delas paulistanas – que vendem seus rótulos ao lado de food trucks espalhados por 12 praças de alimentação. Participam marcas como Baden Baden, Blondine, Dogma, Eisenbahn e Júpiter. As melhores cervejas serão eleitas no MBeer Contest Brazil, concurso de degustação às cegas feito durante o festival, que tem especialistas e mestres cervejeiros como jurados. Cada ingresso dá direito a um copo para degustação no evento, que também recebe bandas de ritmos como pop, rock e samba rock durante os três dias. São Paulo Expo. Pavilhão 8. Rod. dos Imigrantes, km 1,5, V. Água Funda. 5ª (17) e 18/5, 17h/1h; 19/5, 14h/1h; 20/5, 14h/20h. R$ 66 (com 1 kg de alimento não perecível). Inf.: bit.ly/MBiereSP

Confira outras dicas do roteiro de bares desta semana:

NOVOS

Vórtex BrewHouse

A casa conta com 15 torneiras, de onde saem chopes como o Vórtex Huracán IPA (R$ 13, 330 ml) e o Vórtex Lager (R$ 7, 330 ml), ambos de produção própria. Da cozinha saem hambúrgueres como o ‘Burger Vórtex’ (R$ 29), com queijo Serra da Canastra, tomate e cebola roxa no pão de brioche, e várias porções. Peça o ‘Bolinho de Arroz’ (R$ 15, 8 unid.), feito com ervas, bacon e queijo parmesão. R. Alexandre Dumas, 1.129, Chácara S. Antônio, 5184 -0526. 18h/0h (6ª, 18h/1h; sáb., 12h/1h; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Bar do Sacha

A costela assada no bafo, acompanhada de mandioca cozida, maionese artesanal, vinagrete e farofa (R$ 89), é o carro-chefe da casa. Outras carnes, como a picanha grelhada e fatiada (R$ 106, para duas pessoas), são igualmente preparadas com capricho. Se estiver difícil encontrar uma mesa livre, fique no balcão ou na calçada com uma Original (R$ 10,90) bem gelada. R. Original, 103, V. Madalena, 3815-7665. 12h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Mercearia ZN

Rodeado por prédios residenciais, o bar serve chope Brahma (R$ 8,95, claro; R$ 10,95, black) e petiscos como a calabresa recheada com queijo derretido e orégano (R$ 39,95). Se a fome for maior, peça o filé de linguado com molho de alcaparras (R$ 54,50). R. Casa Forte, 438, Jd. França, 2996-8060. 17h/0h (sáb., dom. e fer, 12h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

DRINQUES

SubAstor

O bar fica no subsolo do Astor e atrai um público que gosta de jazz e soul, ritmos acompanhados por drinques como o ‘Ceará vs 007’ (R$ 31), com vodca, gim, vermute branco e perfume de caju. Dos petiscos, a sugestão é a porção de ‘Carpaccio Rolê’ (R$ 40), de filé mignon, com azeitonas gregas, queijo parmesão e azeite trufado. R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815-1364. 20h/2h (5ª, 20h/3h; 6ª e sáb., 20h/4h; fecha dom. e 2ª). Cc. e Cd.: todos.

VARIADOS

Tubaína

O salão é decorado com espelhos e cadeiras de época, mas a maior atração são as 30 marcas de tubaína (R$ 5,50/R$ 9,50). Da cozinha, chegam os bolinhos de feijão com calabresa (R$ 28, 8 unid.) e a porção de ‘Quitanda Vegana’ (R$ 28), com versões adaptadas de coxinhas, quibes e rissoles. R. Haddock Lobo, 74, Cerqueira César, 3129-4930. 12h/15h30 e 18h/0h30 (6ª, 12h/15h30 e 18h/2h; sáb. 13h/2h; dom., 13h/23h30). Cc.: todos. Cd.: todos.