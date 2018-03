Festival de caipirinhas no Filial e outros bares para visitar na cidade

Caipirinhas do Filial (Foto: Maristela Martins)

Até o fim do mês, bartenders convidados assumem o balcão do Filial durante o 2º Festival de Caipirinhas (R$ 20/R$ 25; foto), sempre aos domingos, das 13h às 16h30. Marquinhos Felix abre a programação neste domingo (8), seguido por Marcelo Serrano, no dia 15/10. R. Fidalga, 254, V. Madalena, 3813-9226. 17h/2h30 (6ª, até 3h30; sáb., 12h/3h30; dom. e fer., 12h/2h).

Confira outras dicas de bares na cidade:

Botecos

Jacaré Grill

Sempre movimentado, o bar ocupa dois imóveis. Para acompanhar as cervejas – como a Serramalte (R$ 11,75) –, a calabresa caseira com molho de maracujá (R$ 48,90) e as asinhas de frango grelhadas (R$ 46,90, 8 unid.) costumam agradar. R. Harmonia, 305, V. Madalena, 3816-0400. 12h/1h (5ª e 6ª, até 2h; dom., até 20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Botecos chiques

Boteco São Conrado

O ambiente, com laterais abertas, é ótimo para ir nos dias mais quentes. Comandado pelo barman Laércio Zulu, serve drinques como o ‘Sofie’ (R$ 30), com Aperol, cerveja Sofie e lima-da-pérsia. Para comer, há pratos como o ‘Filé Mignon à Oswaldo Aranha’ (R$ 53,50). R. Aspicuelta, 51, Pinheiros, 3074-4389. 17h/últ. cliente (6ª, 16h/últ. cliente; sáb. e dom., 12h/últ. cliente). Cc.: todos. Cd.: todos.

Cervejas especiais

Asterix Bar

Tem uma carta com mais de 400 rótulos de cerveja, como a Dogma Hop Lover (R$ 29,90, 310 ml). Os chopes Guinness (R$ 27,90, 568 ml) e Boktor Brau (R$ 13,90, 300 ml) estão entre os mais pedidos. Para dividir, peça a linguiça recheada (R$ 54, para dois). Al. Joaquim Eugênio de Lima, 573, Jd. Paulista, 3368-5610. 17h/1h (6ª e sáb., 12h/2h; dom., 12h/0h; fer., 12h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Happy hour

Kraut

Com decoração minimalista, serve pratos típicos alemães, como o ‘Schnitzel’ (R$ 25), carne de porco empanada, com salada de batata. Entre as bebidas, o destaque vai para os drinques com o gim alemão Steinhager. O ‘Gurke’ (R$ 17/R$ 25), por exemplo, leva tônica, xarope de flor de sabugueiro, pepino e limão-siciliano. R. Barão de Tatuí, 405, V. Buarque, 4323-6390. 12h/15h e 18h/0h (6ª e sáb., até 1h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Para comer

Adega Santiago

É simpático e serve boa comida ibérica. A fila de espera faz parte da rotina. Se houver lugar no balcão, fique por ali na companhia da deliciosa porção de croquetes de pato (R$ 41, 6 unid.). Uma vez à mesa, peça os ‘Frutos do Mar à Tasquinha’ (R$ 93), com polvo, lula e camarão com batatas ao murro e cebola. Outras pedidas são a bacalhoada na lenha (R$ 190, para dois) e a paella da casa (R$ 87). Possui uma filial no Shopping Cidade Jardim. R. Sampaio Vidal, 1.072, Jd. Paulistano, 3081-5211. 12h/15h e 19h/0h (5ª a sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/22h). Couv.: R$ 9,90. Cc.: todos. Cd.: todos.