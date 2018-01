Festival de bombas e outras dicas de doces e sanduíches na capital

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

A rede de padarias Dona Deôla realiza um festival de bombas com quatro novas opções de recheio: creme de nozes, brigadeiro de Nutella, bem-casado com recheio de doce de leite (foto), e creme de limão com cobertura de marshmallow (R$ 8,40, a grande; R$ 4,90, a mini). Os doces estarão na vitrine até 3/3. R. Pio XI, 1.377, Alto da Lapa, 3022-5640. 24h.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Café Raiz

Os grãos de café são torrados e moídos na própria cafeteria. Depois são usados no preparo do expresso, ingrediente do ‘Cappuccino Raiz’, com pedaços de chocolate, leite vaporizado e chantilly (R$ 16,90). Também serve sanduíches, como o croque monsieur no pão de miga (R$ 36,90, o grande). Para o almoço ou jantar, há saladas e pratos, caso do ‘Mignon e Café com Pimenta’ (R$ 51,30), acompanhado de purê de mandioquinha e palmito. R. Cardoso de Almeida, 920, Perdizes, 3672-2199. 10h/23h.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Carlo’s Bakery

A primeira loja brasileira da rede norte-americana inaugura oficialmente hoje (10). Na vitrine, algumas das especialidades de Buddy Valastro: o ‘Lobster Tail’, massa folhada recheada com creme de baunilha ou de Nutella (R$ 14, cada); e o cannolo (R$ 14), com recheio de ricota e gotas de chocolate. Também não faltam cupcakes (R$ 12/R$ 14), éclairs (R$ 10,50) e bolos decorados. R. Bela Cintra, 2.182, Jd. Paulista, 2307-0687. 10h/21h. Cc.: A, M e V. Cd.: M e V.

Fina Fatia

A doceria faz sucesso pelos bolos fofinhos e muito recheados vendidos inteiros. O ‘Chocomax’ é um exagero: pão de ló de chocolate, duas camadas de brigadeiro, creme de trufas com gotas de chocolate, coberto com musse e calda de chocolate (R$ 52, 800g, em média). O bolo bem-casado, com recheio de doce de leite (R$ 59, 800g), também disputa a preferência. R. João Cachoeira, 1.198, V. Nova Conceição, 3845-4288. 10h/18h30 (sáb., até 17h30; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Santa Tereza

Fundada em 1872, a padaria tem um salão que funciona como restaurante. Serve pratos fartos, lanches e sucos (com chorinho), mas é conhecida pela famosa coxa creme (R$ 6,90) e pela centenária canja (R$ 20,50). A baguete folhada com recheio de peito de peru (R$ 12,90) também faz sucesso. Em qualquer época do ano, faz chocotone por encomenda (R$ 54,90, o quilo). Pça. Dr. João Mendes, 150, Centro, 3101-9631. 6h/22h (sáb., até 21h; dom., 7h/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Lanchonete da Cidade

Numa esquina de Moema, fica o ambiente nostálgico e bem decorado, que tem cardápio igual ao das demais unidades. São servidos bons sanduíches, como o ‘Bombom’ – 220 g de carne e molho de tomate fresco dentro de um pão francês redondo (R$ 27). Boa companhia são as batatas rústicas, servidas com casca e dentes de alho (R$ 20,50). Para finalizar, vá de waffle quentinho com sorvete, calda de chocolate, marshmallow e chantilly (R$ 24). R. Macuco, 355, Moema, 3569-8252. 12h/15h e 18h/1h (6ª e sáb., 12h/2h; dom., 12h/1h). Cc.: todos Cd.: todos.

Stunt Burger

Funciona numa garagem rústica, com decoração que remete a super-heróis. Na 4ª (15), a casa festeja dois anos com música e open bar de cerveja e suco Gloops. O convite (R$ 60) também dá direito a batata frita e três hambúrgueres. R. José Jannarelli, 426, V. Progredior, 3721-3538. 12h/23h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sucos

Madureira Sucos

Com jeitão de casa praiana, prepara misturas criativas e um açaí cremoso (R$ 18, 350 ml). A casa usa cerca de 50 tipos de fruta fresca para fazer combinações incluindo tangerina, mamão e fruta do conde. Os sucos podem levar de duas a quatro frutas, a partir de R$ 7. Serve ainda sanduíche natural, como o de atum (R$ 18,90). R. João Cachoeira, 217, Itaim Bibi, 3044-1914. 8h/23h (sáb., até 22h; dom., até 20h). Cc.: todos. Cd.: todos.