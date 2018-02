Foto: Rogério Voltan/divulgação

O ‘Mata Guayabo’, coquetel de peixe e frutos do mar, com huacatay e chile serrano (R$ 38,50; foto), é um dos pratos do Suri para o 5º Festival da Pimenta, que começa domingo (30), com edição especial do Domingo Cevichero. O Bona e o Alma Esquina também criaram receitas apimentadas para o evento, que serão servidas até 7/9.

Confira a programação:

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

30/08/2015