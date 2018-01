De 3ª (26) a 31/5, ocorre o Festival Cultural de Cinema Gastronômico com a exibição de filmes temáticos e refeições assinadas por chefs, na sala do Cinépolis JK Iguatemi.

São dois formatos de refeições: ‘Chefbox’ (R$ 65), com entrada, sanduíche e sobremesa; e ‘Banquetes’ (R$ 184) , em quatro tempos com petiscos, entrada, prato principal e sobremesa.

O projeto faz parte da segunda edição do Cook For the Future e a renda obtida será doada à Oscip Gastromotiva.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na seleção de filmes estão, por exemplo, Chef, Soul Kitchen, Julie & Julia, Sem Reservas, Estômago e Comer, Rezar, Amar.

Confira a programação completa e venda de ingressos no site: www.kitchenaid.com.br/cookforthefuture/programacao/

Cinépolis JK Iguatemi. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041, V. Olímpia.