Festival coreano, feiras livres e outros passeios para o fim de semana

No 11º Festival da Cultura Coreana, a programação tem exposições de arte, oficinas, culinária típica e shows com grupos como o B-Boy Drifterz Crew. Concursos de luta livre e covers do estilo musical K-Pop também ocorrem durante os dois dias de evento. Pça. Coronel Fernando Prestes, Bom Retiro, 2893-1098. Sáb. (12) e dom. (13), 11h/21h. Grátis.

3ª Feira Las Plantas

O evento apresenta o universo verde de 50 expositores, com produtos como vasos, marcenarias artesanais, hortas e cosméticos naturais. R. Mourato Coelho, 972, V. Madalena, 97768-8820. Dom. (13), 11h/19h. Grátis.

Aniversário da Vila Madalena

Para as pré-comemorações de aniversário da Vila Madalena, o grafiteiro Binho Ribeiro finaliza suas pinturas na área externa da Paróquia Santa Maria Madalena e São Miguel Arcanjo. R. Girassol, 795, V. Madalena, 3032-4594. 2ª (14), 14h/16h. Inf.: bit.ly/AnivMad

Bazar da Praça

A edição de inverno reúne 70 expositores com trabalhos autorais nas áreas de moda, gastronomia e design. Há também lojas masculinas, com produtos para o Dia dos Pais. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 197, Pinheiros, 3021-6221. Hoje (11), 12h/22h; sáb. (12), 10h/20h. Grátis.

Dia de Ouro da Cordão – 50 anos

Para celebrar seu aniversário, a Associação de Capoeira Cordão de Ouro preparou atrações que incluem shows, debates, aulas e lançamento de CD e DVD. Um dos destaques é o lançamento dos livros ‘Mestre Suassuna – Zum, zum, zum, Cordão de Ouro’, do Mestre Boca Rica, e ‘Livro Mandinga em Manhattan’, da escritora e fotojornalista Lucia Correia Lima, ambos nesta sexta-feira (11), às 15h. No sábado (12), aulas de capoeira são ministradas por vários mestres a partir das 11h. Clube ADC Eletropaulo. R. Peixe Vivo, 155, S. Helena, 3221-1217. Hoje (11) e sáb. (12), 9h30/22h. Grátis. Inf.: bit.ly/2wMoxxu

Feira Mística

No Parque da Água Branca, a feira tem atrações do universo esotérico, com apresentações de dança, bazar e sessões de cartomantes. Av. Francisco Matarazzo, 455, Barra Funda, 97436-2627. Sáb. (12) e dom. (13), 9h/19h. Grátis.

Feira Viva

O evento une gastronomia, meio ambiente e agricultura, com chefs e produtores que preparam pratos de sabores brasileiros, divididos em ‘territórios’, por até R$ 25. R. Ministro Godói, 180, Perdizes, 3803-4200. Sáb. (12), 10h/20h. Grátis.

Human Bodies – Maravilhas do Corpo Humano

A mostra conta com nove corpos reais – conservados pelo método de plastinação –, além de cem órgãos e suas curiosidades. Shopping Aricanduva. Av. Aricanduva, 5.555, V. Matilde, 3444-2000. A partir de 4ª (16). 14h/21h (dom., 12h/19h). R$ 50/R$ 60. Até 15/10.

SP Diversões

O parque indoor conta com pista de kart, mesas de sinuca e 18 pistas de boliche. Para o dia dos pais, o pacote de R$ 66,90 por pessoa dá direito a bufê de almoço, uma garrafa de vinho e 50 reais em bônus para se divertir nos mais de 150 games da casa. R. Santa Rosa Júnior, 189, Butantã, 3723-7070. Dom. (13), 12h/15h.

Trajetória da Música Brasileira

Em quatro aulas, o musicólogo Zuza Homem de Mello analisa a formação da canção brasileira com as modinhas que se misturavam com estilos como lundu africano, bossa nova e tropicalismo, até chegar ao rock, axé music e outros mais recentes. Tupi or Not Tupi. R. Fidalga, 360, V. Madalena. 2ª (14), 22/8, 28/8 e 4/9. R$ 390. Inf.: bit.ly/ZuzaMello