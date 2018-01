Festival com cervejas inéditas no Butantan Food Park

Foto: divulgação

Novas cervejas produzidas pela carioca 2cabeças em parceria com outras cinco cervejarias poderão ser provadas no Festival Repense Cerveja, neste sábado (3), no Butantan Food Park. O chope de 300 ml custará R$ 12 (foto). Quem optar pela degustação de três doses de 100 ml cada paga R$ 15.Para acompanhar as bebidas: sanduíches, pratos vegetarianos e doces.

As cervejarias Penedon , 3cariocas, Cervejaria Nacional, Koala San Brew, Capa Preta e Aeon , que ajudaram a desenvolver as novas cervejas, também levarão rótulos próprios.

