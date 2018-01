Festival Cocktail Journey reúne receitas diferentes de spritz em 30 bares

Foto: Divulgação

Bartenders de 30 casas da cidade competem com diferentes receitas do drinque spritz no Cocktail Journey. No bar., por exemplo, há o ‘Bitter Spritz’ (R$ 29; foto) – com vodca, Aperol, licor de laranja, bitter de laranja e água com gás – e o ‘Smash Spritz’ (R$ 29), com gim, aipo, licor de maçã, bitter de aipo e espumante.

Os participantes da competição são: Bar., SubAstor, Jet Lag, La Maison Est Tombeé, Barê, Side, The Sailor Pub, Vito, Attimo, Arturito, Bagatelle, Lab Club, Donóstia, Forneria São Paulo, Kinoshita, Serafina, La Bodeguita Espanhola, Bardot, Brown Sugar, Mangiare, Myk, Sr. Pitanga, Chácara Santa Cecília, Porto Velho, Tony Romas, Hotel Pullman, La Tapa, Jordão Bar, Check In Bar, e The Joy.

Bar. R. Joaquim Antunes, 248, Pinheiros, 3061-3810. 19h/0h (5ª, até 1h; 6ª e sáb., até 4h; fecha dom. e 2ª). Cc.: A, D, M e V. Cd.: M e V. Até 5/4