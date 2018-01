Festival chinês e outros passeios para o fim de semana em São Paulo

Foto: Instituto Confúcio/divulgação

Festival das Lanternas

Depois de dois dias de festa na Liberdade, as comemorações do ano-novo chinês terminam com o Festival das Lanternas, na Avenida Paulista. Além da iluminação com as tradicionais lanternas, a celebração terá apresentações de música e dança típicas, quitutes e oficinas. Av. Paulista, altura do nº 1.313, metrô Trianon-Masp. Sáb. (18), 18h/22h. Grátis.

La Maison Renault

O espaço, que funciona até março, hospeda atrações culturais e gastronômicas, como sessões de cinema e shows. Na abertura, no sábado (18), há exibição gratuita de dois filmes, das 11h às 13h30. Mais tarde, às 15h30, show com Tiê (também gratuito). À noite, às 20h, jantar de degustação com o chef Claude Troisgros (R$ 230, por pessoa). R. Oscar Freire, 1.052, Jd. Paulista. Inauguração: sáb. (18). 10h/22h (dom., 10h/20h; fecha 2ª). Programação: bit.ly/maisonr

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Projeto Viva! Itália

A festa comemora o Dia Nacional do Imigrante Italiano. Além de comidas típicas da Itália, haverá um palco para apresentações de dança e música. Museu da Imigração. R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, 2692-1866. Dom. (19), 11h/19h. R$ 6.

Reinvenção da Tradição

No recital, um grupo de tradutores declama poesias de diversos países, da Polônia à Índia. O encontro é mediado por Vanderley Mendonça. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. Sáb. (18), 19h30. Grátis.

Sófálá

O evento é um torneio de slam e batalha de MCs. Nesta edição, também haverá pocket show da dupla As Lavadeiras e lançamento de dois livros do escritor Rodrigo Ciríaco. Red Bull Station. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Sáb. (18), 17h/19h. Grátis.