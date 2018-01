Festival de Blues traz George Benson ao Brasil

Aberto no domingo (14) com shows gratuitos de três guitarristas – Keb’ Mo’, Quinn Sullivan e Lari Basilio -, além do grupo Irmandade do Blues, o Samsung Blues Festival traz grandes nomes do estilo. Sullivan e a gaitista catarinense Tiffany Harp são atrações de quarta (17), além de George Benson. O músico, com seu estilo inconfundível de cantar e tocar guitarra, também comparece na quinta (18). Neste mesmo dia, a escalação é complementada pelo pianista Ari Borger e o guitarrista Jimmie Vaughan.

George Benson

Auditório Ibirapuera. Platéia externa. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (14), 18h. Grátis.

HSBC Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 4ª (17) e 5ª (18), 20h (abertura, 19h). R$ 50/R$ 900. Cc.: todos. Cd.: todos.