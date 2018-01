Prato do Epice com mel de abelha nativa (Foto: Lucas Terribili/divulgação)

Umbu, araruta, pequi e cambuci são alguns dos ingredientes brasileiros ameaçados de extinção e que até 18/10 ganham destaque em 14 restaurantes que participam do 1º Festival Arca do Gosto, promovido pelo Slow Food. No Epice, a compota de pera e burrata é banhada com mel de abelha nativa (R$ 35; foto). R. Haddock Lobo, 1.002, Cerq. César, 3062-0866.

Outras casas que participam do festival:

Brace Bar & Griglia. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.489, Vila Nova Conceição, 3279-3300.

Brasil a Gosto. R. Professor Azevedo Amaral, 70, Jardim Paulista, 3086-3565.

Dalva e Dito. R. Padre João Manuel, 1.115, Jardim Paulista, 3068-4444.

Esquina Mocotó. Av. Nossa Senhora do Loreto, 1.108, Vila Medeiros, 2949-7049.

Jiquitaia. R. Antônio Carlos, 268, Consolação, 3262-2366.

Lá da Venda. R. Harmonia, 161, V. Madalena, 3037-7702.

Maní. R. Joaquim Antunes, 210, Pinheiros, 3085-4148.

Micaela. R. José Maria Lisboa, 228, Jardim Paulista, 3473-6849.

Tête à Tête. R. Doutor Melo Alves, 216, Jardim Paulista, 3796-0090.

Tordesilhas. Al. Tietê, 489, Jardim Paulista, 3107-7444.

Tuju. R. Fradique Coutinho, 1.248, Vila Madalena, 2691-5548.