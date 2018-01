Festivais ocupam a cidade com shows de artistas consagrados e independentes

LEIA MAIS| Confira o roteiro de música da semana

A Orleans Street Jazz Band abre a 2ª edição do Festival de Blues e Jazz evento e, entre um show e outro, circula no meio do público. Quem também fica perto dos espectadores é a Orquestra Voadora, brass band que vem animando os carnavais do Rio. Virtuose do violão e da guitarra, Toninho Horta é conhecido por suas harmonias intrincadas – e interpreta clássicos do Clube da Esquina, como ‘Manuel, o Audaz’, parceria sua com Fernando Brant.

Foto: Eduardo Pimenta/Div.

Fechando a programação, Maria Gadú (foto acima) apresenta, pela primeira vez, um repertório de blues, tendo Tony Gordon como convidado. Pq. Villa-Lobos. Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2.001, Pinheiros. Sáb.(18),11h/19h. Grátis. www.festivalbbseguridade.com.br

11h – Orleans Street Jazz Band

11h30 – O Bando

12h30 -Orquestra Voadora

13h – B4 Jazz Quartet

14h – Toninho Horta

15h30 – Steve Guyguer, com participação de Flávio Guimarães

17h – Marco Lobo Quinteto, com participação de David Liebman

18h – Maria Gadú, com participação de Tony Gordon

Com inspiração na Fête de La Musique, tradição em Paris há quase 35 anos, o Dia da Música ocorre em 12 estados brasileiros, totalizando 220 apresentações musicais. O Dia da Música, neste sábado (18), joga luz sobre a cena contemporânea, passando por diversos estilos, como samba, chorinho, rock, pop, eletrônico e rap. Na edição paulistana, mais de 30 espaços recebem atrações – entre palcos montados nas ruas (com entrada gratuita, claro) e casas do circuito autoral (com shows sujeitos à lotação do lugar e, em alguns casos, com cobrança de ingresso). Abaixo, confira nossa seleção de destaques. www.diadamusica.com.br

Foto: Luciano di Segni/Div.

No Largo da Batata, os shows começam às 13h e Lucas Santtana (foto acima) é quem fecha a programação, às 21h15. Antes, às 17h40, As Bahias e a Cozinha Mineira apresenta músicas do disco ‘Mulher’. O grupo, formado pelas cantoras transexuais Assucena Assucena e Raquel Virgínia, vem chamando atenção por ‘Josefa Maria’ e ‘Comida Forte’, incluídas no CD. Lgo. da Batata, s/nº, Pinheiros. Grátis.

O rock alternativo do Terno Rei dá início, às 16h, aos shows do Mirante 9 de Julho. Projeto eletrônico de Gustavo Teixeira, o Nuven é a atração das 17h30. E a última apresentação ocorre às 19h, com o duo Quarto Negro, formado por Eduardo Praça e Thiago Klein. R. Carlos Comenale, s/nº, Bela Vista, 3111-6342. Grátis.

A Banca Tatuí, que promove shows esporádicos aos sábados, também participa do Dia da Música. Camila Garófalo (16h20), Tika (17h30) e Felipe Antunes (18h30) são os artistas que se apresentam em cima da banca. R. Barão de Tatuí, 275, S. Cecília. Grátis.

O cantor e bailarino Lineker (foto) abre a programação do Centro Cultural Rio Verde, com as músicas do EP ‘Verão’, às 23h. Na sequência, se apresentam Juliano Gauche (0h10) e a banda Garotas Suecas (1h20.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. Grátis.