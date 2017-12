Festivais de sorvete e de cannoli e outras dicas de quitutes na cidade

Foto: Henrique Peron

Ainda dá tempo de aproveitar o Festival Sobremesa na Casquinha, que a Davvero realiza até domingo (30). Doces como panna cotta (foto), torta de limão e ‘Banoffee’ (torta de banana e doce de leite) viram sorvetes cremosos ao lado dos outros sabores da casa (R$ 12/R$ 16). R. Pais de Araújo, 129, Itaim Bibi, 3881-6552. 11h30/22h (6ª e sáb., até 23h).

Dolci Magie

Preparados pelo sorveteiro italiano Andrea Beccaria, os gelati ganham combinações interessantes, além dos clássicos pistache, chocolate e morango (R$ 11/R$ 15). De 6ª (28) a 7/5, realiza o 2º Festival de Cannoli, com recheios como creme de ricota e gianduia (R$ 7/R$ 13). R. João Cachoeira, 289, Itaim Bibi, 4371-6244. 11h/22h (dom., até 20h; 2ª, até 16h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Confira outras dicas de Quitutes na cidade:

Cafés

Café do Pateo

O espaço, no Pátio do Colégio, é um refúgio no centro paulistano, com mesas ao lado do jardim do Museu Anchieta. Na entrada, o balcão exibe especialidades como a broa de milho (R$ 5,50) e a tortinha de carne-seca com Catupiry (R$ 7,50), que fazem boa companhia ao expresso da Fazenda Pessegueiro (R$ 5). A casa também serve pratos no almoço. Não saia sem provar a mousse cremosa de queijo com pedaços de goiabada (R$ 13). Lgo. Pateo do Collegio, 2, Centro, 3101-8512. 9h/16h30 (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Da Feira ao Baile

Os tecidos listrados no teto e as louças coloridas dão charme ao salãozinho. O menu traz salgados, pratos e tortas do dia (R$ 17,90), que são servidas no almoço. Especialidade da chef Roberta Julião, os bolos são fatiados e vendidos por quilo. Há versões como brownie de cacau com brigadeiro de pistache (R$ 95, o quilo) e bolo de coco cremoso (R$ 90). R. Mateus Grou, 80, Pinheiros, 3062-0450. 10h30/19h (sáb., 11h/18h; 2ª, 11h/19h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

B.Lem Portuguese Bakery

A charmosa padaria prepara doces e salgados que seguem à risca os livros de receitas lusitanos. Lá, o sonho vira ‘Bola de Berlim’. A massa fofinha vem recheada com creme de doce de leite ou de ovos (R$ 8,90, cada). Na dúvida, prove os dois – e também o bom pastel de Belém (R$ 6,90). Entre os pães de fermentação natural, leve para casa o alentejano (R$ 9,90) e o de azeitonas (R$ 11,90). R. Afonso Braz, 400, V. N. Conceição, 2614-3933. 8h/20h. Cc. e Cd.: todos.

Salgados

Delícias da Di

Um dos destaques do simpático café são as tapiocas, que ganham recheios sempre fartos, como o ‘Funcional’, de frango, tomate e biomassa de banana verde (R$ 14,99), ou o popular ‘Bauru’ (R$ 10,99), com presunto, muçarela e tomate. Ainda é possível acrescentar à massa chia, linhaça ou queijo coalho (R$ 2,50, cada). R. Dr. César, 966, Santana, 2978-7392. 12h/23h (6ª e sáb., até 0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Meats

O hambúrguer – alto e de interior rosado – do chef Paulo Yoller mescla três cortes bovinos. Entre os bons sanduíches da casa estão o ‘Hooligan’, com disco de 180 g, maionese de raiz forte e queijo cheddar (R$ 34,50), e o ‘Double Troube’, que leva cebola roxa caramelizada, pimenta chipotle e queijo straciatella (R$ 37). R. dos Pinheiros, 320, Pinheiros, 2679-6323. 12h/0h (6ª e sáb., até 1h; dom. e fer., 13h/0h). Cc.: V e M. Cd.: V e M.

Sandoui

Os sanduíches servidos num ambiente que remete aos pubs. Das criações do chef Gustavo Rozzino, o ‘Alidog’ (R$ 21) traz a salsicha grelhada acompanhada de aligot (cremoso purê de batata com queijo) e cebola crispy. As sugestões seguem com o ‘Porkatsu’ (R$ 25), que leva pernil empanado com kimchi no pão de hambúrguer. Al. Joaquim Eugênio de Lima, 1.537, Jd. Paulista, 3051-4750. 12h/23h (dom., 13h/22h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.