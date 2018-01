Festivais de mil-folhas e outras dicas de quitutes para esta semana na cidade

Foto: Ricardo D’Angelo

+ Cinco sabores (foto acima) estão na 3ª edição do festival da Confeitaria Dama, de 5ª a domingo, até o mês de outubro. Três deles são inéditos: pistache; frutas vermelhas; e maracujá com banana (14,50, cada). R. Ferreira de Araújo, 376, Pinheiros, 5182-5088. 10h30/19h (dom., até 18h).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foto: Sérgio Chvaicer

+ Nas 25 lojas da Ofner, até 30/7, há quatro novos sabores de mil-folhas (foto acima): ‘Moka’, de café; ‘Tropical Fruits’, com pêssego, manga e maracujá; ‘Guava and Cheese’, de baunilha com goiabada; e ‘Pão de Mel’ (R$ 12,90, cada). Al. Campinas, 1.160, Jd. Paulista, 3889-9598. 24h.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

CAFÉS

Um Coffee Co.

O espaço clean e charmoso pertence a coreanos, que também exportam o café cultivado na fazenda da família em Minas Gerais. O cardápio é convidativo e tem vários quitutes para harmonizar com o expresso (R$ 5,50) ou com o ótimo café coado (R$ 10) – como croissant (R$ 8,50), bolo de castanhas com sorvete (R$ 10) e ‘combos’, como o que combina pão de queijo da Canastra, geleia e requeijão, mais o café da casa, por R$ 11. R. Júlio Conceição, 553, Bom Retiro, 3229-3988. 8h/17h (sáb., 9h/17h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

DOCES

Big Bang Candy Lab

Na linha de doces da dupla Beatriz Setubal e Marina Reis estão barrinhas de chocolate com recheios como marshmallow (R$ 9) e ‘Cartola’, que junta biscoito de queijo e ganache de banana (R$ 9). Na dúvida, leve a caixinha ‘Via Láctea’, com caramelos de baunilha com flor de sal (R$ 18, 15 unid.). R. Artur de Azevedo, 495, Cerq. César, 3062-8197. 12h/18h (sáb., 11h/18h30; fecha dom. e 2ª). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

EMPÓRIOS

Empório Seu Zé – Delícias de Minas

Na pequena loja, caixotes de madeira acomodam doces cristalizados (R$ 38, o quilo), biscoitos de polvilho (R$ 6), goiabada Zélia (R$ 28,16), além de geleias, molhos e pimentas. Destaque também para a linha de queijos, como o meia cura da Canastra (R$ 72, quilo) e o colonial do Serro (R$ 65, quilo). Av. do Café, 480, V. Guarani, 99477-1384. 11h/20h (sáb., 9h/14h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

PADARIAS

Santo Pão

É difícil escolher um só item do cardápio. Na dúvida, não dispense os ovos mexidos com cream cheese e ervas (R$ 16), receita cremosa que vem acompanhada de pãozinho, e a revigorante ‘vitamina de padoca’, com morango, banana, leite e mel (R$ 16, 340 ml). Também serve sanduíches e pratos. R. Padre João Manuel, 968, Jd. Paulista, 2309-5594. 8h/22h (dom., até 21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

SORVETES

Soroko

É a sorveteria oficial dos veganos. Dos 40 sabores feitos artesanalmente, de 13 a 20 não levam ingredientes de origem animal (R$ 55, o quilo). No salão simples, experimente os gelados de banana caramelizada, chocolate, flocos, limão e manga. Outros sabores se revezam nas geladeiras, caso do de cacau com passas e o de chocolate com amêndoas. R. Augusta, 305, Consolação, 3258-8939. 12h/22h. Cc.: não aceita. Cd.: não aceita.

SUCOS

Empório Frutaria

Uma seleção de sucos à base de frutas e vegetais frescos (R$ 11/R$ 21), tigelas de açaí e cremes de frutas (R$ 25/R$ 33) abrem o cardápio, que segue o conceito de cozinha saudável das outras casas do grupo Frutaria. Para comer, há opções de saladas, tapiocas como a ‘Caprese’ (R$ 23), sanduíches (a partir de R$ 35) e pratos. Av. Hélio Pellegrino, 198, V. N. Conceição, 3853-7146. 10h/1h (dom. e 2ª, até 0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

ESPECIAL

3º Festival de Doces Club Homs

O festival vende doces variados e a preço justo, com guloseimas a partir de R$ 2,50. Entre tortinhas de vários sabores, uma opção é a de chocolate belga (R$ 7,50). Tem também bolos gelados no pote (R$ 5/R$ 6), com recheios como prestígio e bem-casado. Av. Paulista, 735, metrô Brigadeiro, 3289-4088. Sáb. (22) e dom. (23), 10h/20h. Grátis. Cc.: todos. Cd.: todos.