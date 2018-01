Festivais de doces e outras dicas de quitutes

Foto: Marcos Higa

A Moscatel Doceria e Bar de Açúcar inicia neste sábado (5) seu Festival do Cannoli, com seis opções de recheio – como ricota com pistache e creme de chocolate (R$ 8/R$ 10, cada; foto). O evento vai até 3/9. R. 13 de Maio, 655, Bexiga, 3853-0954. 9h/23h30 (dom., até 19h; 2ª e 3ª, até 18h).

Foto: Geison Zelinschi

Até o fim do mês, a Genoveva Doçaria realiza o Festival Volta ao Mundo com sete doces, como a torta de abacaxi com cobertura de cocada (R$ 13; foto), inspirada no Havaí; e o brasileiro mousse de queijo com recheio de goiabada (R$ 13). Al. Itu, 1.306, Cerqueira César, 3062-0775. 10h/18h (fecha dom.).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Sofá Café

É daqueles lugares para se sentir em casa. E você pode escolher se quer ficar ‘esparramado’ nos sofás ou usar as mesas comunitárias. Ótimos cafés torrados na casa convidam a ficar mais tempo (R$ 4,50, o expresso; R$ 6, com chantilly e cardamomo). Também serve sanduíches e omeletes. R. Bianchi Bertoldi, 130, Pinheiros, 3034-5830. 9h/18h30 (sáb., 10h/18h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Chás

Teakettle

Na bucólica casinha da farmacêutica Sylvia Rodrigues, há mais de 150 tipos de chá, um para cada momento – entre puros, blends e até terapêuticos, vendidos a granel (R$ 38, com 30g; R$ 53, com 50g). Mas vá com tempo para tomar um chá quente (R$ 9, 250 ml) ou gelado na sala ao lado do jardim, como o de rosas e cranberry (R$ 14), acompanhado dos deliciosos pães e bolos. R. Alexandre Dumas, 1.049, Chácara S. Antônio, 5523-9615. 10h/18h (fer., 10h30/17h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Casa do Sabor Amma

Localizada na Vila Modernista, a sala principal exibe fotos da produção do chocolate e os tabletes da Amma (R$ 17). Na salinha seguinte, funciona o misto de empório e café, onde são vendidos os doces feitos com o chocolate baiano, como o bolo do dia (R$ 16, a fatia), o petit gâteau (R$ 16) e o brigadeiro 100% cacau (R$ 6), que faz companhia ao expresso (R$ 5). Al. Min. Rocha Azevedo, 1.052, Jd. Paulista, 3068-0240. 10h/19h (sáb., 10h30/19h; dom., 13h/19h; fecha 2ª). Cc.: A, M e V. Cd.: todos.

Confeitaria Christina

A casa, tocada por uma família austríaca desde 1972, é especializada em tortas e bolos alemães. O ‘Apfelstrudel’, de massa folhada e recheio de maçã (R$ 85,35, o quilo) também é preparado na versão zero açúcar (R$ 94,15, o quilo). A ‘Sachertorte’ (R$ 94,75, o quilo), de chocolate amargo e damasco, é fiel à receita do hotel de mesmo nome. R. Vieira de Moraes, 837, Campo Belo, 5561-2354. 8h/20h (sáb., até 19h; dom. e fer., 10h/ 19h);. Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Marie Marie Bakery

Com salão charmoso inspirado nas padarias nova-iorquinas, vende a linha de pães da chef e proprietária Daniela Meneghini, como o integral com semente de abóbora (R$ 4,45) e o ‘Pão do Caminhante’ (R$ 60, 1 kg), de fermentação natural, com vários tipos de grãos e farinhas francesas, como a de centeio e a de espelta. R. Azevedo Soares, 2.532, Tatuapé, 2293-7260. 8h/19h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padaria da Esquina

Prepare-se para um dilema diante da vitrine. Prove os pasteis de nata (R$ 6,80) e de feijão (R$ 6,80) e leve outros bocados para casa, como os bons pães portugueses de fermentação natural. Também serve salgados e sanduíches, como o ‘Torta de Legumes’ (R$ 18), com abobrinha, berinjela, tomate, queijo meia cura e manjericão. Al. Campinas, 1.630, Jd. Paulista, 2387-0149. 7h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Falafada

Com mesinhas na calçada, jeito despretensioso e menu enxuto focado em pratos do Oriente Médio e do Mediterrâneo, a casa prepara um ótimo falafel. O bolinho frito à base de grão-de-bico é servido em duas versões: como recheio de sanduíche no pão pita (R$ 25) e no prato (R$ 30), com salada, homus e coalhada seca. Também serve sanduíche ‘Shawarma’ de carne (R$ 31). Neste sábado (5), realiza a 2ª Falafest, com DJ, Aperol Spritz e cerveja Dádiva, das 17h às 23h30. R. Martinico Prado, 172, S. Cecília, 3578-2226. 11h30/15h30 e 18h/23h (sáb., 12h/16h e 18h/23h; dom., 12h/17h; 2ª e 3ª, 11h30/

15h30). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Sanduíches

Blue Sandwich Market

Tem ambiente moderninho e cardápio de inspiração californiana. No menu, figuram sanduíches como o ‘Brisket’ (R$ 30), com peito bovino cozido por 5 horas, molho barbecue, alface, tomate e maionese; e o ‘Gravlax’ (R$ 36), com salmão curado na vodca por 72 horas, cream cheese temperado, cebola, tomate e maionese da casa, no pão brioche. Comece pelos bolinhos de espinafre com queijo da Canastra (R$ 18). R. Haddock Lobo, 1.396, Jd. Paulista, 3062-7772. 12h/23h (6ª, sáb. e dom, até 0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Town Sandwich Co.

Lugar moderno com toque industrial. O cardápio traz sanduíches com recheios variados, entre os quais o ‘Calamari’ (R$ 46), com lula, bacon, cebola roxa, tomate cereja, uva verde e molho tártaro no pão de leite. Já o de rosbife combina cebola, tomate confit, alface e maionese verde no pão português (R$ 26). Outra opção é o hambúrguer com queijo raclete, maionese verde, cebola roxa, tomate, picles e bacon caramelizado (R$ 28). Também há porção de fritas com costela (R$ 25) e cervejas artesanais. R. Dr. Melo Alves, 445, Cerqueira César, 3062-6757. 12h/0h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Praça Rochinha

Sucesso no litoral paulista há mais de 30 anos, o sorvete de coco, que esbanja pedaços da fruta, e tantos outros sabores no palito, como abacate e milho verde (R$ 6), podem ser provados na casa de estilo caiçara e clima praiano. Há ainda sorvetes de massa (R$ 69,90, o quilo) e um cardápio com sobremesas, como salada de frutas com picolé (R$ 14,90), e com sanduíches naturais (R$ 11,90). Av. Pavão, 840, Moema, 3457-9000. 11h/21h. Cc.: todos. Cd.: todos.