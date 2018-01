Festivais de comida japonesa e francesa estão entre os destaques dos restaurantes da cidade

PRATO ARTESANAL

Foto: Helena Peixoto/divulgação

As massas caseiras à base de farinha italiana e ovo caipira estão entre os destaques do Forquilha, comandado pelo chef italiano Antonio Maiolica. Uma opção é ravióli de abóbora (R$ 49; foto), com mostarda de Cremona, sálvia e pecorino. R. Vupabuçu, 347, Pinheiros,2371-7981. 12h/15h e 19h/23h30 (sáb., 12h30/16h30 e 19h/23h30; dom., 12h30/16h30 e 19h/23h; fecha 2ª).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

MENU DE ANIVERSÁRIO

Foto: divulgação

O All Seasons comemora 17 anos com o Festival Noites Francesas, 6ª (28) e sábado (29), ao embalo de música ao vivo e pratos típicos, como terrine de coelho com geleia (R$ 26); confit de pato ao molho de jabuticaba (R$ 54); e tarte tatin (R$ 27, para dois; foto). Al. Santos, 85, Jd. Paulista, 2627-1336. 12h/15h e 19h/23h (dom., 12h30/16h e 19h/23h).

JAPÃO EM FESTA

Foto: Gladstone Campos/divulgação

O Dia do Sushi, celebrado no Japão em 1º/11, inspira o festival que o Sushi Kiyo realizará na data. O menu-degustação (R$ 140, com reserva) inclui 27 sushis servidos em três etapas: arroz com peixe marinado ou conservado; sushis tradicionais (foto); e criações do chef. R. Tutoia, 223, Paraíso, 3887-9148. 11h30/14h e 18h/23h (sáb., almoço até 15h; fecha dom.).