Festivais de carnes nobres e de culinária asiática estão entre as dicas de gastronomia da semana

Foto: Henrique Peron

+ O Corrientes 348 inicia nesta sexta (16) seu Festival Black Baldy, com cortes da raça que dá nome ao evento. Entre as opções, está o suculento ‘Vacio Black Baldy’ (R$ 98; foto), correspondente à fraldinha. O festival vai até 26/6 ou até o fim dos estoques. R. Comendador Miguel Calfat, 348, V. Olímpia, 3849-0348. 12h/15h30 e 19h/0h (sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/18h).

+ Para festejar seus quatro anos, o Tian realiza, até o fim de junho, o Festival Asiático, com 14 receitas de sucesso do cardápio servidas à vontade por R$ 59. Na seleção, tem ‘Tian Lamen’, ‘Pad Thai’ e costelinhas de porco com molho barbecue chinês. R. Manuel Guedes, 499, Itaim Bibi, 2389-9399. 12h/15h e 19h/23h (5ª e 6ª, até 0h; sáb., 12h/16h e 19h/1h; dom., 12h/17h).

Confira outras dicas de restaurantes:

ÁRABE

Arabia

Os pratos árabes são servidos em um ambiente contemporâneo e informal. No cardápio, destaca-se o falafel, um bolinho de grão-de-bico (R$ 29,80, 12 unid.). A boa esfiha aberta de carne custa R$ 6,90. Outras boas pedidas são trigo com lentilha (R$ 52); a salada ‘Fatuch’ (R$ 54,20), com tomate, pepino, alface, cebola, rabanete, salsinha, hortelã e pão árabe; e, aos sábados o ‘Cuscuz Marroquino Royal’ (R$ 138, para dois). Tem filial nos shoppings Iguatemi e JK. R. Haddock Lobo, 1.397, Cerq. César, 3061-2203 (120 lug.). 12h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 25.

BRASILEIRO

Dalva e Dito

Alex Atala serve pratos típicos da cozinha brasileira em um ambiente amplo e descontraído. A rabada com agrião, canjiquinha, arroz branco e pirão custa R$ 77; e o porco na lata com purê de batata e pequi, R$ 87. R. Padre João Manuel, 1115, Cerq. César, 3068-4444 (88 lug.). 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/16h30 e 19h/1h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20.

ITALIANO

Mangiare Gastronomia

Em um salão amplo, claro e confortável, serve boas receitas, como o fettuccine verde com cogumelos frescos e limão-siciliano (R$ 52). Av. Imperatriz Leopoldina, 681, V. Leopoldina, 3034-5074 (120 lug.). 12h/15h30 e 19h30/23h30 (6ª, até 0h; sáb., 12h/16h30 e 19h30/0h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 15.

JAPONÊS

Djapa

Em um salão amplo, serve um rodízio que supera as expectativas. São 40 opções, entre frios e quentes (R$ 89), a começar pelas ostras de Santa Catarina e potinhos com ceviche, sushis e sashimis. Entre os quentes estão guiozas, tempurá de legumes e salmão com shimeji e abacaxi no papelote. Numa versão reduzida, mas não menos farta, o rodízio executivo é servido no almoço de 2ª a 6ª (exceto feriado), por R$ 59. R. Gaivota, 168, Moema, 2691-2003 (170 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h30). Cc.: todos Cd.: todos. Manobr.: R$ 22.

MEXICANO

Viva México

A despojada casa serve pratos mexicanos menos explorados por aqui. Um exemplo são as quesadilhas com frango (R$ 24). Mas também há os típicos tacos, tortillas, nachos e guacamole. A dose de tequila varia de R$ 17 a R$ 60. R. Fradique Coutinho, 1122, V. Madalena, 3032-0901 (45 lug.). 11h30/0h (6ª e sáb., 11h30/1h; dom., 12h/0h). Cc.: M e V. Cd.: M e V. Estac. conv.: R$ 20.