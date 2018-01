Festas, shows e ensaios de escolas de samba para aproveitar em SP

Foto: Daniel Teixeira/Estadão

+ Antes de apresentar enredo sobre sua própria história – com foco na luta e na união da escola -, a Mocidade Alegre (foto) realiza, no fim de semana, o último ensaio em sua quadra. R. Samaritá, 1.020, Limão, 3857-7525. Dom. (19), 18h. R$ 20.

+ Grande campeã do carnaval de 2016, a Império de Casa Verde realiza seu último ensaio antes de levar ao sambódromo um enredo que celebra a paz e a união entre os povos. Av. Engenheiro Caetano Álvares, 2.042, Casa Verde, 3961-4956. Sáb. (18), 23h. Grátis.

+ Recordista de títulos em São Paulo, a Vai-Vai realiza os ensaios finais para seu desfile, que vai destacar a história do candomblé no Brasil, com uma homenagem à Mãe Menininha do Gantois. R. São Vicente, 276, Bexiga, 3266-2581. Dom. (19) e 3ª (21), 19h. R$ 20.

+ Os ensaios da Rosas de Ouro são aquecidos por uma roda de samba criada por seu time de canto e encerrados com show do Bloco do Desmanche. R. Cel. Euclides Machado, 1.066, Freguesia do Ó, 3931-4555. 6ª (17) e 4ª (22), 22h. R$ 20/R$ 30.

+ A Gaviões da Fiel vai falar, na avenida, sobre os migrantes que chegam para trabalhar em São Paulo. Antes, faz dois ensaios em sua sede. R. Cristina Tomaz, 183, Bom Retiro, 3221-2066. 6ª (17), 22h; dom. (19), 20h. R$ 10.

NA AVENIDA

Programe-se para acompanhar o último ensaio técnico no sambódromo do Anhembi e assistir aos desfiles. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. Ensaio: 6ª (17), 21h. Grátis. Desfiles: 24/2, 23h15, e 25/2, 22h30 (grupo especial); 26/2, 21h (grupo de acesso). R$30/R$190 (arquibancada); R$ 60/R$ 550 (cadeira e mesa de pista). Inf.: bit.ly/ligasp

SHOWS

Carnaval de Rua 2017

Nesta programação da Prefeitura, o palco montado no Anhangabaú recebe, no sábado (18), um tributo ao sambista Seu Carlão, seguido do Baile do Pará, com Fafá de Belém, Beto Barbosa, Manoel e Felipe Cordeiro. A Nação Zumbi convida Siba e a Orquestra de Frevo Henrique Dias no projeto Troça Elétrica, no domingo (19). No Largo da Batata, o Bixiga 70 recebe Fred 04 e Jorge Du Peixe no sábado (18) e Liniker e convidados no domingo (19). Uma roda-gigante de 21 metros de altura foi montada no local, funcionando entre 10h e 20h. Vale do Anhangabaú, República. Lgo. da Batata, Pinheiros. Sáb. (18) e dom. (19), 19h/23h. Grátis.

Daniela Mercury

A cantora faz show que dá início à temporada carnavalesca, ao lado do Bloco Crocodilo. Adipe Neto, Leandro Pardí e Roque Castro discotecam. Audio (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (18), 23h. R$ 120/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

A Espetacular Charanga do França

O bloco liderado pelo saxofonista Thiago França faz seu carnaval de salão. Suzana Salles participa do show de 4ª (22); Verônica Ferriani do de 5ª (23); e Maurício Pereira é o convidado de 24/2. O grupo também se apresenta na 5ª (23), às 20h, no vão livre do Masp. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (22), 5ª (23) e 24/2, 21h. R$ 44. Cc.: M e V. Cd:. M e V.

Saulo

Ex-vocalista da Banda Eva, ele apresenta sucessos da carreira, entre eles ‘Raiz de Todo Bem’ e ‘Outra Vez’. Audio (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Hoje (17), 22h. R$ 120/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Wilson Simoninha

No Baile do Simoninha, ele celebra o carnaval com Max de Castro, João Sabiá, Leo Maia e a bateria do Bloco Acadêmicos do Baixo Augusta. Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (23), 22h30 (abertura, 21h). R$ 65. Cc.: todos. Cd: todos.

FESTAS

Festa Javali

Nesta primeira edição do ano, a festa faz seu baile carnavalesco com os DJs Adipe Neto e Júlio Deluxe, além de participação do Bloco Chega Mais. Via Matarazzo (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 764, Água Branca, 3868-4442. Hoje (17), 23h. R$ 60 (3º lote). Vendas pelo site: www.sympla.com.br

(3º lote). Vendas pelo site: www.sympla.com.br

VHS

A festa faz uma edição especial de carnaval, com pop e hits carnavalescos, além de show de Karol Conka. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (18), 19h (abertura). R$ 40/R$ 65. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

XXXBórnia

As bandas Grand Bazaar, Mel Azul, Figueroas e Cupin fazem apresentações musicais nesta edição especial da festa, com foco na temática carnavalesca e três pistas. Trackers (250 lug.). R. Dom José de Barros, 337, República. Hoje (17), 22h30. R$ 30 (grátis para as cem primeiras pessoas). Entrada somente com nome na lista, pelo e-mail: xxxbornia@gmail.com