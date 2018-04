Festas e ensaios de blocos antecipam o clima de carnaval em SP

Bloco da Preta participa de edição da festa Shout. Foto: Audio/divulgação

Festa do Bloco da Preta

A festa Shout faz edição especial com o Bloco da Preta. Aquecendo para o carnaval, Preta Gil e DJs apresentam um repertório animado, misturando sucessos de todas as épocas. Preta também canta a música inédita ‘Eu Quero e Você Quer’. Audio (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (20), 23h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bangalafumenga e Sargento Pimenta

Dois dos mais importantes blocos carnavalescos do Rio de Janeiro preparam aquecimento para a folia. O Bangalafumenga tem em seu repertório hits da MPB e o Sargento Pimenta interpreta clássicos dos Beatles. TW Eventos (3.425 lug.). R. Guaicurus, 324, Lapa. 4ª (25), 14h/23h. R$ 85. Inf.: www.eventbrite.com.br

Festa do Bloco Chega Mais

O bloco, que dedica seu repertório e suas fantasias aos anos 1980, faz sua festa ‘Whisky e Agogô’ na Trash 80, com discotecagem de Kid Vinil. Clube Caravaggio (280 lug.). R. Álvaro de Carvalho, 40, Anhangabaú, 3237-0908. 3ª (24), 23h. R$ 25. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Ensaio do Bloco Não Serve Mestre

No ensaio, eles convidam a bateria do Bloco Besta É Tu. O repertório tem marchinhas, samba e rock.

R. Girassol, 31, V. Madalena. Sáb. (21), 15h. Grátis. Inf.: bit.ly/NSMestre2017

Ensaio do Bloco Unidxs do Grande Mel

O bloco surgiu da famosa festa Mel. Eles organizam seu primeiro ensaio neste fim de semana. O desfile de carnaval está marcado para 12/2. Núcleo Brasílica de Expressão Artística. R. Constança, 32, Lapa. Dom. (22), 14h. Grátis. Inf.: bit.ly/UndMel2017

Lavagem da Mão de Niemeyer

O evento adianta o carnaval no aniversário de São Paulo. A ‘limpeza espiritual’ do monumento de Niemeyer no Memorial é feita por baianas, acompanhadas de passistas da escola de samba Nenê de Vila Matilde. No mesmo dia, também há o Festival de Pastel e de Cerveja Artesanal, das 10h às 21h. Memorial da América Latina. Praça Cívica. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. 4ª (25), 15h. Grátis.

Axé: Canto do Povo de um Lugar

Após ser exibido na 40ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o documentário de Chico Kertész conta a história do axé music, que completou 30 anos em 2015, por meio de depoimentos de personagens que marcaram o gênero. Estão no filme artistas como Daniela Mercury, Netinho e Ivete Sangalo. Confira horários e salas.