Festas e bloquinhos para o carnaval com as crianças

O Bloquinho faz festa em praça no Aclimação. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

+ O Bloco Infantil Tindôtetê é principalmente para pais e filhos bem pequenos. Os bebês são convidados a participar do desfile no entorno da Praça Rotary, neste fim de semana. R. Maj. Sertório, 524, V. Buarque. Sáb. (18), 13h. Grátis. Inf.: bit.ly/Tndotete2017

+ A festa Pé no Frevo, na Praça das Artes, é comandada pela POIN – Pequena Orquestra Interativa. A banda da Cia. Cabelo de Maria propõe brincadeiras e danças ao som de ritmos nordestinos. Av. São João, 281, Centro, 4571-0401. Sáb. (18), 16h. Grátis.

+ O Parque da Água Branca vai entrar em clima de carnaval neste fim de semana, inspirado nos bailes de antigamente, com o evento Folia no Parque. Haverá brincadeiras e concurso de fantasias, além de um animado bailinho com shows para foliões de todas as idades. O concurso de fantasias está marcado para as 14h e as inscrições podem ser feitas por e-mail (folianoparque@gmail.com) ou 1h antes do evento, no local. Pq. da Água Branca. Av. Francisco Matarazzo, 455, Água Branca, 3667-6320. Sáb. (18) e dom. (19), 14h/19h. Grátis.

+ O Bloco Mamãe Eu Quero promove carnaval de rua para as crianças neste sábado (18). A grande atração é a Bateria Encantada, formada por super-heróis e por outros famosos personagens tocando clássicos infantis, música pop, MPB e, claro, muito samba. Livre. Pça. Irmãos Karmann, entre R. Pedro da Costa e Av. Sumaré, Perdizes. Sáb. (18), 9h/13h. Grátis.

Mamusca terá quatro dia de festas no carnaval. Foto: Luciano Bergamaschi/divulgação

+ O Bloquinho prepara sua folia no fim de semana seguinte ao carnaval. Em uma praça na Aclimação, a festa tem marchinhas tradicionais e brincadeiras. Pça. Rosa Alves da Silva, s/nº, Aclimação. 5/3, 10h. Grátis. Inf.: bit.ly/Bloqinf2017

+ Entre os dias 25 e 28/2, o Mamusca organiza shows e festas. Pela manhã, há shows, como o do Grupo Triii (26/2). À tarde, às 15h, é hora de bailinho. R. Joaquim Antunes, 778, Pinheiros, 2362-9303. 25 a 28/2, 10h/17h. R$ 50/R$ 70.

+ De 26 a 28/2, a Bandinha do Saci organiza matinê para toda a família na praça do Sesc Vila Mariana. De Curitiba, o grupo apresenta marchinhas conhecidas e músicas infantis. R. Pelotas, 141, 5080-3000. 26 a 28/2, 11h/13h. Grátis.

+ Desde 2006, o Bloco das Emílias e Viscondes homenageia o universo infantil criado por Monteiro Lobato no carnaval de São Paulo. O bloco desfila no entorno da Praça Rotary. R. Maj. Sertório, 524, V. Buarque. 24/2, 14h. Grátis.

*Com colaboração do Bora.aí