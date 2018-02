Festas de carnaval e outras dicas de baladas para o feriado prolongado

Baile de Carnaval Charles Edward

A banda Mama Jam abre a noite do bar com repertório de pop e rock, seguida por uma apresentação com integrantes de escolas de samba como Vai-Vai e Rosas de Ouro. R. Miriti, s/nº, Itaim Bibi, 3079-2804. 2ª (12), 20h. R$ 60/R$ 110. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Bloco das Piranhas

A cantora carioca Mulher Pepita é a convidada da festa da Blue Space, cantando hits como ‘Anaconda’ e ‘Sarada e Gostosa’. Em seguida, os DJs Breno Barreto e Feeling tocam música eletrônica. Na segunda pista, pop e black com os DJs Mael Nery e Álvaro Steininger. R. Brigadeiro Galvão, 723, Barra Funda, 3666-1616. 2ª (12), 23h/6h. R$ 35/R$ 70.

Bloco Desmanche

O bloco toca hits do axé dos anos 1990, sambas antigos e o melhor do brega. O trio elétrico é comandado pelo DJ Click, Caio Neiva, Sérjô e Roger Multiuse. Av. 23 de Maio, 1.000, Paraíso. Dom. (11), 15h/22h. Grátis. Inf.: bit.ly/BlDes18

Bloco de Carnaval do Cine Joia

No som, marchinhas, samba, axé, pop e MPB, com presença da banda Quarteto São Jorge e DJs como Ian Nunes e Leandro Pardí. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 6ª (9), 23h. R$ 20/R$ 50. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Love Fest 2018

Comandado pelo grupo As Bahias e a Cozinha Mineira, o bloco de carnaval celebra a diversidade com participações como Linn da Quebrada, Liniker e Tássia Reis. Pça. da República. 2ª (12), 12h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/LoveF18

Rockin’Carnaval

Na festa de carnaval do O’Malley’s, o DJ Maia, o DJ Rato e a banda Cover Up comandam a noite com muito rock e pop rock. Neste dia, a casa vende o pint de Heineken por R$ 12 e a dose de uísque Jameson, por R$ 13. Al. Itu, 1.529, Jd. Paulista, 3086-0780. 2ª (12), 20h/3h. R$ 30.

Vale do Anhangabaú

Johnny Hooker se apresenta neste sábado (10) em um palco instalado no local. No domingo (11), a festa do Heavy Baile, grupo de funk carioca, tem participação de MC Carol. Sáb. (10), 20h; dom. (11), 19h. Inf.: bit.ly/JHValeA; bit.ly/HeavyBVale

