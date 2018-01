Cinco festas de carnaval para entrar no ritmo de folia

Foto: Perfexx/divulgação

Baile do Abrava

Tiago Abravanel faz de seu Baile do Abrava um esquenta para o carnaval. O bloco Gambiarra, o grupo Tchakabum e a Mocidade Alegre participam da festa, em que o anfitrião canta sucessos do axé e de Tim Maia. Audio (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (4), 23h (show, 1h30). R$ 80/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Acadêmicos do Baixo Augusta

O bloco faz sua já tradicional roda de samba, com participação de Wilson Simoninha e Tulipa Ruiz. Club Homs (950 lug.). Av. Paulista, 735, metrô Brigadeiro, 3289-4088. Dom. (5), 15h. Grátis.

CarnaValesca

Valesca Popozuda embala festa de carnaval com sucessos de sua carreira e marchinhas. Teatro Mars (1.000 lug). R. João Passalaqua, 80, Bela Vista, 3101-8917. Sáb. (4), 23h. R$ 45/R$ 60. Vendas pelo site: www.clubedoingresso.com

Primavera, te Amo

Na festa de carnaval na piscina, tocam Carneiro, Rafael Telefone, DJ Killa e Lia Macedo. Home Prince Tower. R. Marmoré, 305, Bom Retiro, 3883-3232. Dom. (5), 14h. R$ 35/R$ 45. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Grito de Abertura do Carnaval de Rua

Nesta 6ª (3), a Associação das Bandas Carnavalescas de São Paulo realiza no Bexiga um encontro de blocos pioneiros do carnaval de rua na cidade, como o Esfarrapado, e de outros mais novos, como o Bloco do Faísca e o Bloco do Fuá. A festa será ao ritmo de marchinhas carnavalescas. R. 13 de Maio, 409, Bexiga. 6ª (3), 17h30/20h. Grátis.