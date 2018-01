Festas da Achiropita e das Cerejeiras estão entre as dicas de passeios para o fim de semana

Foto: Paulo Takahashi

+ Na 91ª edição da Festa de Nossa Senhora da Achiropita, 30 barracas servem comidas italianas. Mais de 200 pessoas participam da produção das fogazzas (R$ 8), um dos destaques do evento. Outras opções são as pizzas e as polentas, além dos doces tradicionais. R. 13 de Maio, 478, Bela Vista, 3106-7235. Sáb., 18h/0h; dom., 17h30/22h30. Grátis. Até 3/9.

Foto: Werther Santana/Estadão

+ A 39ª Festa das Cerejeiras do Parque do Carmo celebra a árvore-símbolo do Japão, com o ritual de se sentar e observá-la por um bom tempo, conhecido como ‘hanami’. O festival conta com apresentações folclóricas e também barracas com pratos típicos. Av. Osvaldo Pucci, s/nº, Itaquera, 2748-0010. Hoje (4), 12h/17h; sáb. (5) e dom. (6), 9h/17h. Grátis.

+ Mais de 60 expositores estão confirmados para a 1ª Feira de Brechós na Rua Augusta, com roupas usadas em ótimo estado e peças customizadas ou feitas a partir de retalhos. Há também sapatos e acessórios. Os DJs Zombie Boys e a banda Jully on The Rocks cuidam da trilha sonora. R. Augusta, 414, Consolação, 95877-6128. Sáb. (5), 12h/19h. Grátis.

+ Na sexta edição da DW!, a São Paulo Design Weekend, mais de 300 atrações espalhadas pela cidade integram a programação simultânea, com feiras, rodadas de negócios, palestras em instituições educacionais, visitas guiadas em galerias e instalações. A partir de 4ª (9). Até 13/8. Inf.: 3477-1000. Programação: bit.ly/DesWeek

+ Com programação espalhada pelo auditório, deck e hall da Biblioteca Mário de Andrade, Rússia, Uma Criatura Dócil apresenta aspectos da cultura russa e sua influência no Brasil. Neste sábado (5), às 17h30, o maestro Victor E. Selin apresenta ‘Canções Folclóricas da Rússia’. Na 4ª (9), o longa-metragem ‘Solaris’, de Andrei Tarkovsky, será exibido às 19h. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, República, 3775-0002. Até 30/8. Programação: bit.ly/MarRuss