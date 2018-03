Páscoa com menus especiais e passeios temáticos

Por Fernanda Araujo e Lucinéia Nunes

Confira as dicas do Divirta-se para celebrar a Páscoa. Tem menus especiais nos restaurantes, lembrancinhas à base de chocolate e até passeios temáticos

Menus especiais

O cogumelo paris com requeijão trufado e folhas verdes (R$ 38; foto) é uma das opções de entrada do almoço de Páscoa do Cantaloup. Como principal, há carré de cordeiro com risoto de pancetta (R$ 105). R. Manuel Guedes, 474, Itaim Bibi, 3078-3445.

No La Frontera, o almoço de Páscoa inclui couvert, entrada, prato, sobremesa e água mineral a R$ 92 por pessoa, com opções como o ragu de cordeiro com polenta. R. Cel. José Eusébio, 105, Higienópolis, 3159-1197.

Especialmente para o almoço de domingo (5), o chef Roberto Ravioli, do Empório Ravioli, sugere como pratos principais o risoto de camarão, com abobrinha e alcachofras (R$ 85), e o ‘Cordeiro à Toscana’, servido com batatas e cebolas ao forno (R$ 69; foto). R. Fidêncio Ramos, 18, V. Olímpia, 3846-2908.

No comando da cozinha do alemão Konstanz, a chef Anna Meireles também capricha nas receitas para a ocasião. Entre as boas pedidas, estão o salmão na crosta de amêndoas (R$ 59,30) e o ‘Ivoltini de Linguado’ (R$ 62,70; foto), como alternativa ao típico bacalhau. Para acompanhar, vale conferir a seleção de cervejas da casa. Apenas no domingo (5), os clientes ganharão mimos temáticos. Av. Aratãs, 713, Indianópolis, 5041-0969.

O menu pascal do Aguzzo inclui cestinha crocante de massa filo com creme de aspargos, ricota e ovo de codorna (R$ 37), e massa fresca recheada com bacalhau, batata e alho-poró (R$ 58). R. Simão Alvares, 325, Pinheiros, 3083-7363.

Instalado no 3º piso do Shopping Cidade Jardim, o Sottovento prepara um menu de Páscoa com três pratos, a R$ 120 por pessoa. De entrada, há polenta à carbonara (foto) e, como prato principal, a dica é bacalhau no forno à lenha com grão-de-bico. Av. Magalhães de Castro, 12.000, Jd. Panorama, 3552-2811.

O haddock com ravióli de alho-poró e ovas de salmão com espuma de limão-siciliano (R$ 90) está entre as receitas do cardápio de domingo (5) do Chef Rouge – que também lista vieiras com aspargos, pupunha e vinagrete de trufas (R$ 54), de entrada, e creme brulée de chocolate, para a sobremesa (R$ 27). R. Bela Cintra, 2.238, Consolação, 3081-7539.

No Sallvattore, a sugestão fica por conta do namorado grelhado com aspargos frescos, acompanhado de arroz de pupunha (R$ 85; foto). De hoje (3) a domingo (5), quem pedir o prato ganha o ‘Baci di Dama’, bolinho quente de chocolate com sorvete de creme. R. Salvador Cardoso, 131, Itaim Bibi, 3078-8686.

Para celebrar a data, o chef Fábio Lazzarini, do Varanda Grill, sugere ceviche de vieira (R$ 50,50) e camarões gigantes com risoto de açafrão e abóbora (R$ 99,50). R. Gal. Mena Barreto, 793, Jd. Paulista, 3887-8870.

O brownie de cacau com creme de mascarpone (foto) fecha o almoço de Páscoa na Osteria del Pettirosso. O menu, a R$ 95, traz ainda bruschetta de frutos do mar e cordeiro assado. Al. Lorena, 2.155, Jd. Paulista, 3062-5338.

Quitutes

A Fôrma de Pudim criou para a Páscoa o pudim de marzipã com chocolate (foto), à venda até sábado (4) em diferente tamanhos, como as versões de 500 gramas (R$ 55) e 1,7 quilo (R$ 115). R. Normandia, 102, Moema, 2309-2030.

Alternativa gostosa ao ovo de Páscoa, a latinha do ateliê de bolos Lily Cake Shop vem recheada com brownie de chocolate belga (R$ 25, com dez unid.; foto). Av. Divino Salvador, 670, Moema, 3637-9975.

Especialmente para a Páscoa, a Pop Art lançou uma edição limitada da pipoca no sabor laranja cristalizada e pasta de amêndoa italiana – inspirada na colomba. A lata grande sai por R$ 60 (489g). Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12.000, 3552-1000.

A colomba de chocolate com laranja (R$ 49) e a torta ‘Bonaparte’ (foto), com musse de chocolate e nozes (R$ 10,90, a fatia; R$ 75, inteira) são as doçuras da JellyBread para a data. Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, Itaim Bibi, 3047-6061.

O potinho com creme de chocolate belga e farofa crocante de macadâmias caramelizadas (R$ 12; foto) é a dica de presentinho da Confeitaria Marilia Zylbersztajn. R. Fradique Coutinho, 942, V. Madalena, 4301-6003.

Na Sucrier, as prateleiras estão recheadas com ovos e outras guloseimas açucaradas – como o pote de vidro com pães de mel banhados no chocolate ao leite (R$ 46/R$ 104; foto) e o ‘Bunny Tails’, pequenos marshmallows cobertos com chocolate e confeitos brancos (R$ 35, 200g). R. Galeno de Revoredo, 100, Itaim Bibi, 2892-0929.

Passeios

O Santuário das Almas (ao lado) oferece um roteiro religioso tradicional. Entre as atrações, hoje (3), às 19h, tem procissão da Imagem do Senhor Morto e Nossa Senhora das Dores. No sábado (4), às 19h, missa solene da Vigília Pascal – ocasião na qual o Círio Pascal é aceso com o fogo novo, representando o Cristo ressuscitado. R. Guaporé, 429, Ponte Pequena, metrô Armênia, 3228-9988. Grátis.

No Centro de Tradições Nordestinas, a celebração da Páscoa começa com a missa da ressurreição de Cristo, a partir das 11h. Na sequência, é só festa: forró; apresentação do espetáculo infantil ‘Os Fabulantes’, da cia. Arte Móvel; pintura facial, gincanas e oficinas de máscaras para as crianças. R. Jacofer, 615, Bairro do Limão, 3488-9400. Dom. (5), 11h. Grátis.

Crianças

A caça aos ovos no Mamusca será hoje (3), às 16h, após a história ‘Lembranças de Páscoa’. No sábado (4), das 10h às 17h, pintura de cascas de ovos (de verdade) com papel crepom e corante alimentício. Só para bebês, sábado (4), das 10h30 às 11h15, tem ‘Oficina Arteirinhos de Páscoa’. R. Joaquim Antunes, 778, Pinheiros, 2362- 9303. R$ 30 (por hora)/ R$ 65 (‘Arteirinhos’).

Love Blankie e Minichefs fazem parceria. As crianças confeccionam saco com orelhas de coelho; depois, ovos coloridos de biscoito. R. Baltazar da Veiga, 236. R. das Fiandeiras, 828, 3582-5088. 2ª (6), 13h30/17h. R$ 200

Para toda a família, hoje (3), às 14h, tem oficina de decoração de biscoitos, com Fernanda Ribeiro, na Casa do Brincar. Mas a festa continua a tarde toda. Até as 18h, as crianças participam de brincadeiras, desenhos no ar com fitas coloridas e aprendem os segredos da jardinagem no vaso. R. Ferreira de Araújo, 388, Pinheiros, 3629-1014. Hoje (3), 14h/18h. R$ 90.