Festa na calçada e Temporada Umami no Sakagura A1

Temaki (Foto: divulgação)

Para comemorar os três anos do Sakagura A1, o chef Shin Koike realiza neste sábado (24) uma edição especial do Comida de Rua, né?, com duas barracas de pratos quentes, um balcão de sushi e outro de saquê e chás gelados. No cardápio, opções como temaki (R$ 12; foto) e churrasco japonês (R$ 20).

De terça (27) a 6/11, a casa também realiza a Temporada Umami, com um menu-degustação em cinco etapas servido apenas no jantar, por R$ 145 (R$ 185, harmonizado com três doses de saquê).

R. Jerônimo da Veiga, 74, Itaim Bibi, 3078-3883.

Confira o cardápio:

Petisco:

Tomate com queijo gratinado e vieira

Degustação de umami:

Pargo grelhado temperado com missô, saquê e kombu

Barriga de porco cozida, shoyu e saquê

Shitake refogado com shoyu e saquê

Degustação de sushi e sashimi umami:

Maturação de peixe (sashimi)

Kobu-shime (sashimi)

Niguiri (sushi) 4 unidades

Shoyu com dashi (tempero)

Ensopado:

Dashi com vieira, camarão e legumes

Sobremesa:

Sundae de creme de abóbora e sorvete de chá verde

Degustação de saquês (doses de 60 ml cada):

Roman (Takashimizu)

Taisetsu

Yamada Nishiku (Hakutsuru)