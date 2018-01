Festa na calçada do Aconchego Carioca

Sanduíche de barriga de porco (Foto: divulgação)

Para comemorar seus três anos em São Paulo, o Aconchego Carioca servirá chope Electra (R$ 8), da Bamberg, e sanduíches na calçada: de linguiça artesanal (R$ 15), no sábado (5), e de barriga de porco com cebola caramelizada na cerveja (R$ 12; foto), no domingo (6).

Entre os dias 14 e 20 de setembro, quem visitar a casa poderá degustar o ‘Hackepeter’ (R$ 32), prato tradicional alemão, feito com carne crua, e provar a cerveja artesanal #QuemNunca, uma Índia Red Ale com 5,6% de álcool, (R$ 12, 300 ml). No mesmo período, o bar servirá o consagrado bolinho de feijoada e a cerveja Electra.

Dia 28/9, a chef Kátia Barbosa lançará o bolinho de cassoulet com recheio de pato confitado (R$ 28, com quatro unidades), elaborado em homenagem ao chef e amigo francês Claude Troisgros.

Al. Jaú, 1.372, Jd. Paulista, 3062-8262. 12h/0h (dom., 13h/22h; 2ª, até 12h/18h). Cc. e Cd.: todos.