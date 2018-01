Festa francesa no mundo todo

A festa internacional da Francofonia abre oficialmente nesta sexta (20), nos cinco continentes. A programação segue até 31/3, com exposições, shows e espetáculos variados.

“O objetivo é promover valores da diversidade cultural com países que têm em comum a expressão em língua francesa”, diz Gilles Mascle, assessor de diplomacia pública do governo de Québec.

_Na Galeria Imago, da Aliança Francesa, ocorre a mostra ‘On Joue sur la Terre’, com 20 das 45 imagens selecionadas pela fotógrafa Françoise Huguier. A mostra integra o concurso de fotos que reuniu 133 Alianças Francesas, em 66 países. R. Ministro Rocha Azevedo, 419. Sáb. (21) a 30/4. 9h/20h (sáb., 9h/13h; fecha dom. e fer.). Grátis.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

_O espetáculo de dança ‘Complexo dos Gêneros’, da Compagnie Virginie Brunelle, será no Sesc Pompeia. Inédito no Brasil, o trabalho do grupo canadense tem inspirações diversas, de Pina Bausch a Lars von Trier. R. Clélia, 93.

6ª (20) e sáb. (21), 21h, R$ 12/R$ 40.

_O show da cantora africana Angélique Kidjo (Grammy 2008 na categoria ‘Melhor Álbum de World Music’) está programado para o Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141. 3ª (24) e 4ª (25), 21h, R$ 15/R$ 50.

_‘Piaf, o Show’ celebra os 100 anos de nascimento de Édith Piaf, no Teatro Bradesco. R. Turiaçu, 2.100. 6ª (20)

e sáb. (21), 21h; dom. (22), 20h. R$ 100/R$ 240 .

_No Teatro Aliança Francesa haverá narração de histórias em francês, com tradução simultânea. Às 13h30, Muriel Bloch; e às 20h, Arleen Thibault (foto central) com Toumani Kouyaté. R. General Jardim, 182. 3ª (24), 13h30 e 20h. Grátis.

Programação completa em www.aliançafrancesa.com.br/francofoniasp.