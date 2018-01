Festa feminina

O Dia Internacional da Mulher é tema de várias atrações pela cidade. E as comemorações não são só neste domingo (8).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O projeto Samba Rock Plural destaca a presença das mulheres no gênero por meio de atrações como o coletivo Samba Rock Na Veia (foto). A discotecagem é de Miria Alves e Simone Melodia. Casa das Caldeiras. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (8), 15h/22h. Grátis.

Hoje (6), os Trovadores Urbanos promovem uma série de shows ao longo do dia. No repertório, ‘Se Todos Fossem Iguais a Você’, ‘Amor I Love You’, ‘Eu Sei Que Vou Te Amar’, entre outras. Além de três apresentações no metrô, haverá também uma exibição na sede do grupo. Metrô Sé: 7h30. Metrô República: 12h30. Metrô Paraíso: 17h30. R$ 3,50 (valor do bilhete). Sede (R. Aimberê, 651, Perdizes): 20h. Grátis.

A DJ Lisa Bueno prova que discotecagem não é só coisa de homem. A oficina comandada por ela – que tem participação de Sandra Gaby, de 89 anos (foto) – é exclusiva para mulheres, e não há limite de idade. Galeria Presidente. R. 24 de Maio, 116, lj. 16, República, 3331- 0898. 2ª (9), 17h. Grátis.

A atriz e blogueira Cynthia Rachel (a Biba, do ‘Castelo Rá-Tim-Bum’) comanda um bate-papo sobre moda, acessórios e maquiagem – abordando diferentes etnias, em homenagem aos imigrantes. Museu da Imigração. R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, 2692-1866. Dom. (8), 16h. Grátis (necessário inscrever-se pelo e-mail inscrição@museudaimigracao.org.br).

A feira gastronômica Benê Food des Arts ganha edição especial no Minhocão. Além dos quitutes vendidos, estão programadas apresentações de capoeira, aulas de alongamento e oficinas de crochê, de bichos de feltro e de biscuit. Elevado Costa e Silva. Acesso pela alça em frente à estação de metrô Marechal Deodoro. Dom. (8), 11h/18h. Grátis (quitutes: R$ 3/R$ 20). www.facebook.com/benefooddesarts