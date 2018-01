Festa do Livro da USP, feira de discos e outros passeios para o fim de semana

+ Na Cidade Universitária, mais de 170 editoras participam da 19ª Festa do Livro da USP. Realizado pela primeira vez em 1999, o evento é organizado em uma área de 3.600 m², onde as marcas vendem exemplares com, no mínimo, 50% de desconto. Av. Prof. Mello Moraes, travessa C, Cidade Universitária. 3ª (28) a 1º/12, 9h/21h. Grátis. Inf.: bit.ly/festa-do-livro

Extraordinárias: Mulheres que revolucionaram o Brasil

No lançamento do livro, que apresenta mais de 40 mulheres importantes para a história do País, as autoras Duda Porto de Souza e Aryane Cararo fazem uma sessão de autógrafos (20h) logo após bate-papo com Marinalva Dantas – auditora fiscal que libertou mais de 2.500 escravos em pleno século 21 – e Sâmia Bomfim – a vereadora mais jovem a ser eleita em São Paulo. Livraria da Vila. R. Fradique Coutinho, 915, V. Madalena, 3814-5811. Hoje (24), 19h. Grátis. Inf.: bit.ly/ExtraVila

Feira de Discos & Vitrolas

A feira recebe DJs na área externa e show gratuito do Cachorro Grande, no auditório, às 20h, além de cerca de 50 expositores de vinis. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (25), 12h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/MISLPs

Revelando São Paulo

Nesta edição, o espaço terá 100 estandes de produtos artesanais, venda de pratos da culinária paulista e grupos de cultura local, que apresentam estilos musicais, como o ‘XVIII Encontro de Violeiros’, na 4ª (29), às 10h; e o ‘XXIII Festival de Bonecos de Rua e Cabeções’, no dia 2/12, às 9h. Pq. do Trote e Mart Center. Av. Nadir Dias de Figueiredo, V. Maria Baixa. 4ª (29) a 3/12, 9h/21h. Grátis. Inf.: bit.ly/RevSP17