Foto: Lucas Terribili/divulgação

Neste sábado (13), a Tasca da Esquina comemora o Dia de Santo Antônio com comida da ‘terrinha’ na calçada: sardinha grelhada com pão português (R$ 7; foto), sanduíche de pernil (R$ 15) e arroz-doce (R$ 6). Para beber, as pedidas são cerveja Super Bock (R$ 6, 250 ml) e taça de sangria, por R$ 10.

Al. Itu, 225, Jd. Paulista, 3262-0033.