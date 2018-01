Festa de San Gennaro, feira de design e outros passeios para o fim de semana em São Paulo

Foto: Vinicius Lopes

Cerca de 15 expositores participam desta edição do Pátio Design, como o Ateliê Knot Brasil, de almofadas especiais, e a Descobre Design, que vende luminárias em tubos de cobre. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré, 3065-4333. Sáb. (9), 12h/20h. Grátis.

Festa San Gennaro 2017

Barracas de rua servem polentas, antepastos, macarrão e doces na 44ª edição da festa italiana. Na área fechada (R$ 55, no sábado; R$ 30, no domingo), a banda Felice Itália e três tenores brasileiros se apresentam todo fim de semana. R. San Gennaro, 214, Mooca, 3209-0089. Sáb., 18h/0h; dom., 18h/23h). Grátis. Até 8/10.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

4ª Feira Las Plantas

Nesta edição, mais de 20 expositores comemoram o início da primavera com produções artísticas e botânicas. Caixote Bar. R. Augusta, 914, Cerq. César, 97624-6168. 11h/19h. Grátis.

Do Largo ao Palco

Com mediação de Marina Guzzo, a mesa discute a história do circo em São Paulo nas últimas três décadas, sua relação com a dramaturgia e as mudanças na linguagem durante este período. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, Centro, 3350-6300. 3ª (12), 19h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Imigração Judaica do Oriente Médio ao Brasil

O evento integra o ciclo de palestras organizado pelo Memorial da Imigração Judaica. Nesta semana, a professora Raquel Mizrahi aborda a presença judaica no País. Memorial da Imigração Judaica. R. da Graça, 160, Bom Retiro, 3331-4507. 4ª (13), 19h. Grátis (inscrições pelo site: bit.ly/MemJud).

Pipas

Uma série de atividades resgata a antiga brincadeira das pipas, com oficinas de confecção toda 6ª, sábado e domingo, das 14h às 20h; exposição com modelos de pipa distribuídos pelo shopping, disponível durante todo o horário de funcionamento; e as revoadas no estacionamento, organizadas das 10h às 13h nos dias 17 e 24/9. Cantareira Norte Shopping. Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, Jd. Pirituba, 3090-8100. 10h/22h (dom. e fer., 11h/22h). Grátis. Até 24/9.