Foto: Tadeu Brunelli/Divulgação

O Obá realiza a 10ª edição do seu Festival de Iemanjá, com um menu de pratos que fizeram sucesso nos anos anteriores, como os ‘Bolinhos de Iemanjá’, de vatapá e camarão (R$ 22; foto), e a ‘Moqueca da Jôse de Boipeba’, de camarão com banana, servida com arroz e farofa de dendê (R$ 69).

R. Dr. Melo Alves, 205, Cerq. César, 3086-4774. Até 1/2.