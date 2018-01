Festa de Baco: feiras de vinho promovem degustação de diferentes rótulos

Foto: divulgação

O evento Vinho na Vila segue até domingo (7), com a participação de várias vinícolas brasileiras. A programação inclui degustação de vinhos (R$ 50), palestras e música ao vivo. Armazém da Cidade. R. Medeiros de Albuquerque, 270,

V. Madalena. Hoje (5) e sáb. (6), 12h/21h; dom. (7), 12h/19h. Entrada: grátis.

Foto: divulgação

O III Festival de Vinhos do Shopping Pátio Higienópolis vai reunir 14 vinícolas e importadoras, com mais de 80 rótulos. O ingresso dá direito à degustação e crédito na compra de vinho no Emporium Dinis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis. 4ª (10) a 12/8, 17h/22h. R$ 100.