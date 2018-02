Festa de Achiropita, no Bexiga, é uma das dicas de passeios na semana

Foto: Filipe Araujo/Estadão

Em sua 89ª edição, a Festa de Nossa Senhora Achiropita ocupa as ruas do Bexiga todos os fins de semana de agosto. Das mãos dos 950 voluntários, saem deliciosas comidas típicas italianas, como a famosa focaccia.

Se quiser evitar filas e comer na rua, há a cantina, com programação de shows e atrações da cultura italiana.

Ruas 13 de Maio, São Vicente e Dr. Luiz Barreto, Bexiga, 3106-7235. Sáb., 18h/0h; dom., 17h30/22h. Grátis (ruas). R$ 40/R$ 80 (cantina). Até 30/8.

Veja também outros passeios desta semana:

3º Bazar Solidário do Adus. Organizado pelo Adus, organização de apoio a refugiados na cidade, o evento tem quitutes e produtos típicos de países como Síria e Angola. A tarde ainda será animada com música árabe. Casa da Cidade. R. Rodésia, 398, V. Madalena, 3814-3372. Sáb. (8) e dom. (9), 10h/17h. Grátis.

Design Weekend 2015. O festival de design possui uma ampla programação em diferentes lugares da cidades. Entre os destaques deste ano, a Art Design Village será um espaço fixo no Jockey Club, hospedando diversas atrações, como exposições, palestras e lançamentos do setor. Jockey Club. Av. Lineu de Paula Machado, 1.173, Cid. Jardim, 2161-8300. A partir de 4ª (12). R$ 20 (4ª e 5ª, grátis). Até 16/8. Programação: www.designweekend.com.br

Quartas Radiofônicas. O novo projeto do Itaú Cultural organiza oficinas e debates sobre a história e o universo do rádio, sempre às quartas. O primeiro encontro será com o professor Eduardo Vicente, da USP. Ele ministrará um workshop sobre radiodrama, às 14h, e uma palestra mais tarde, às 20h. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777. 4ª (12), 14h e 20h. Grátis (para o workshop, é preciso inscrever-se por telefone).