Bares têm pacotes especiais para confraternizações de fim de ano

Confira uma seleção de 20 bares que têm pacotes e facilidades para as confraternizações de fim de ano de empresas e grupos de amigos

O mês das festas está chegando. E, com ele, as confraternizações com colegas de trabalho. Muito procurados nesta época do ano, os bares são opção para eventos de empresas, o tradicional amigo-secreto, ou um simples encontro entre amigos. Para quem ainda não decidiu onde comemorar, selecionamos 20 casas que têm pacotes e facilidades para reunir grupos, como salas reservadas e comandas individuais. Fique atento: em quase todos os endereços é necessário reservar antecipadamente. Rafael Abreu e Renato Vieira

Barê

A parte superior pode ser reservada para grupos a partir de 40 pessoas, base para os pacotes servidos na casa. De R$ 160 a R$ 220 por pessoa, incluem petiscos, pratos principais, sobremesas e drinques, como o ‘Williamsburg’, com gim, tônica, grapefruit e limão-siciliano. Al. Lorena, 1.892, Jd. Paulista, 3564-2016. 19h/0h (6ª e sáb., 19h/2h; fecha dom. e 2ª). Cc. e Cd.: todos.

Bardega

O pacote para grupo de 30 sai R$ 259 por pessoa, com jantar. Cada uma pode degustar R$ 100 em vinhos, usando comanda própria. R. Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 218, Itaim Bibi, 2691-7578. 18h30/últ. cliente (dom., 19h30/23h30; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

Bar Léo

São três pacotes para reservas a partir de 30 lugares (R$ 88/R$ 110, por pessoa). O mais barato tem bebidas como caipirinhas, porções e tábua de frios. R. Aurora, 100, S. Ifigênia, 3221-0247. 11h/21h (2ª e 3ª, 11h/20h30; sáb., 10h/18h; fecha dom.). Cc. e Cd.: todos.

Piratininga

Para grupos a partir de 15 pessoas, há três pacotes. O ‘Cocktail Vila Formosa’ (R$ 120, por pessoa) é o mais em conta, servindo opções como chope Stella Artois, caipirinha e porção de pastéis. A reserva não é obrigatória, mas é aconselhável pela casa (foto acima). R. Wisard, 149, V. Madalena,3032-9775. 17h/3h (2ª, 17h/0h; 3ª e 4ª, 17h/1h; 5ª, 17h/2h; fecha dom.). Cc. e Cd: todos.

Brewdog

Há comandas individuais ou pacotes para 15 a 30 pessoas (R$ 165/R$ 195, cada), com petiscos como linguiça, chopes e drinques. R. Coropés, 41, Pinheiros, 3032-4007. 18h/0h (5ª, 18h/1h; 6ª, 18h/2h; sáb., 14h/2h; dom., 15h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Deck484

Com bebidas cobradas à parte, os pacotes incluem tapas quentes e frias, canapés e porções, sempre para grupos de dez a 20 pessoas. Cada convidado paga a partir de R$ 40. Al. Santos, 484, Jd. Paulista, 3253-3553. 12h/23h (fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

Cervejaria Nacional

Os pacotes custam entre R$ 105 e R$ 160 – de acordo com o tamanho do grupo e dos petiscos – e servem de dez a 120 pessoas. O ‘Direto do Barril’, por exemplo, inclui até sete opções de comidinhas, como o bolinho de arroz com queijo (foto acima), três opções de carnes na brasa e cerveja à vontade. Em alguns pacotes da casa, é possível até incluir palestra sobre as cervejas e visita à fabrica da cervejaria. Av. Pedroso de Morais, 604, Pinheiros, 3034-4318. 17h/0h (5ª, 12h/0h; 6ª e sáb., 12h/1h30; dom., 13h/21h). Cc. e Cd.: todos.

Charles Edward

O pacote sai por R$ 181,50, já inclusa a entrada no bar (foto acima), e pode ser servido no mezanino ou no térreo para até 150 pessoas – mas também para grupos menores, sem limite mínimo. Além de caipirinhas, chope Brahma e petiscos (como tábua de frios e antepastos) à vontade, há sets de DJs e shows de pop rock. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400, Itaim Bibi, 3079-2804. 18h/ últ. cliente (sáb., 20h/últ. cliente; fecha dom. e 2ª). Cc. e Cd.: todos.

Karaokê Paulista

Com grupos a partir de 15 pessoas, cada uma pagando R$ 58, a casa dá direito a quatro horas de cantoria, bebidas e salgados à vontade. R. Manoel da Nóbrega, 175, Jd. Paulista, 3283-3046. 19h/4h (2ª a 5ª e dom., 19h/0h, apenas com reserva). Cc. e Cd.: M e V.C

Karavelle

Há quatro pacotes (R$ 100/R$ 168 por pessoa), com petiscos ou pratos principais. Acima de 20 pessoas, é possível fechar ambiente exclusivo (R$ 40, cada). Al. Lorena, 1.784, Jd. Paulista, 3044-7555. 17h/23h30 (sáb., 12h/1h30; fecha dom.). Cc. e Cd.: todos.

Razzmatazz

O bar (foto acima) tem comanda individual e duas opções de pacotes para reservas de, no mínimo, 20 pessoas. Um custa R$ 80 e o outro, R$ 120 – com bebidas e porções à vontade. Para grupos acima de 40 pessoas, a casa coloca um karaokê à disposição. R. Wisard. 271, V. Madalena, 2738-8522. 18h/1h (fecha dom. e 2ª). Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V.

Les 3 Brasseurs

Grupos de dez ou 20 pessoas podem escolher entre sete pacotes. Cinco marcas de cervejas artesanais, caipirinhas e porções de mini pastéis e fritas estão no 3B Plus (R$ 90/R$ 160, por pessoa, de acordo com o dia da semana). R. Jesuíno Arruda, 470, Itaim Bibi, 3167-4145. 12h/0h (6ª e sáb., 12h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Taberna da Esquina

São três pacotes: no ‘Petiscos’ (R$ 59), há cinco opções à vontade, como lulas grelhadas (foto acima); o ‘Fique nas Mãos do Chef’ (R$ 84) tem quatro tempos e varia conforme os ingredientes frescos; o ‘Menu Básico’ (R$ 52) inclui entrada, prato principal e sobremesa. Servindo grupos a partir de 15 pessoas, há ainda a opção de comandas individuais para facilitar a conta. Bebidas são cobradas à parte. R. Bandeira Paulista, 812, Itaim Bibi, 3167-6491. 12h/15h e 19h/23h30 (6ª, jantar até 0h; sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom. 12h/17h). Cc. e Cd.: D, M e V.

Manguinha

Os pacotes da casa custam de R$ 80 a R$ 115, para grupos de, no mínimo, 25 pessoas. Mas, a partir de uma reunião com 15, é possível usar comanda individual. R. Graúna, 87, Moema, 5093-7982. 17h/1h (sáb. e dom., 12h/1h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: D, E, M e V.

Porque Sim

O karaokê reserva salas para dez (R$ 40), 15 (R$ 60) ou 20 pessoas (R$ 80, por hora). Dentro delas, em horários específicos, há serviço de bar. R. Tomaz Gonzaga, 75, Liberdade, 3277-1557. 12h/23h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h; fecha 4ª). Cc. e Cd.: todos.

Republic English Pub

Na casa, que se inspira na cultura dos bares britânicos, é possível contratar dois pacotes, servidos para grupos de, no mínimo, 25 amigos – de R$ 140 a R$ 165, por pessoa. São seis opções de petiscos, que incluem de pastéis a canapés, além de bebidas como cerveja, uísque e caipirinhas à vontade. R. Delfina, 110, V. Madalena, 3814-5581. 18h/4h (4ª, 18h/1h; 5ª, 18h/3h; fecha de dom. a 3ª). Cc. e Cd.: todos.

Terraço Itália

O icônico estabelecimento da cidade (foto acima) tem nove pacotes especiais, para grupos de, no mínimo, dez pessoas e com preços a partir de R$ 150. No piano bar, um pacote individual de R$ 226 serve vinho e uísque, além de clássicos de sua cozinha. Entre eles, estão bruschetta, canapés e o arancini. Edifício Itália. Av. Ipiranga, 344, República, 2189-2929. 15h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sóshots

Reserva mesas sem número mínimo de pessoas. Peça o drinque ‘Atitude’, com cachaça e suco de tomate (R$ 15), e o ‘Bitterballen’, bolinho de carne (R$ 12, duas unid.). R. Pedroso Alvarenga, 974, Itaim Bibi, 3078-3774. 17h/1h (fecha dom.). Cc. e Cd.: todos.

Venga

O pacote de R$ 150 por pessoa inclui pratos da casa, cerveja e sangria, para reservas a partir de dez lugares. Há também comanda individual. R. Delfina, 196, V. Madalena, 3097-9252. 18h/2h (3ª e 4ª, 18h/1h; sáb., 12h/2h; dom. 12h/18h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

Tigre Cego

Pequena e aconchegante, a casa (foto acima) serve um combo de fim de ano barato para grupos a partir de cinco pessoas. Por R$ 50, cada pessoa come um sanduíche, como o ‘Pulled Pork’, com costela suína, cebolas no vinagre e açúcar mascavo; porção de batatas e mandioquinhas fritas para dividir; e uma sobremesa individual. Bebidas são cobradas à parte. R. Girassol, 654, V. Ma- dalena, 3586-8370. 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h/0h; dom. 12h/22h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.P