Oktoberfest em SP: 13 bares com torneiras e uma seleção de eventos temáticos

Por Julia Corrêa e Lucinéia Nunes

Cervejaria Ideal (Foto: divulgação)

No mês da Oktoberfest, a popular festa alemã de cultura cervejeira, não é preciso sair de São Paulo para provar boas versões da bebida. O Divirta-se selecionou 13 bares para você fazer sua própria festa. São casas que apostam na variedade de torneiras para engatar chopes nacionais e importados. Muitas ainda fazem cerveja artesanal com receitas originais; outras contam com boa oferta de garrafas nas prateleiras. O roteiro ainda destaca duas grandes festas e alguns endereços com promoções para outubro, com direito a chope em dobro e receitas alemãs. A especialista Carolina Oda também dá dicas para fazer bonito na hora de degustar a bebida.

FESTAS TEMÁTICAS

+ Uma das cervejarias oficiais da festa de Munique, a Paulaner traz 25 mil litros da bebida para a 1ª Oktoberfest Paulaner Brasil, que vai agitar o Esporte Clube Pinheiros a partir de hoje (14). Na pista, comandam o som vários DJs e bandas, como a Mandau e a Junkie Box. Para matar a fome, a marca Berna se encarrega dos pratos típicos. R. Tucumã, 32, Jd. Europa. Hoje (14), 16h/2h; sáb. (15), 13h/2h. R$ 90/R$ 400.

+ Grande festa da cultura alemã, a Brooklin Fest já é tradicional nesta época do ano, com direito a muita cerveja e comidas típicas, como os salsichões e o sempre esperado ‘Eisben’, o popular joelho de porco. Na programação, danças folclóricas, música ao vivo, exibição de filmes e artesanato. Quadrilátero das Ruas Joaquim Nabuco, Barão do Triunfo, Princesa Isabel e Bernardino de Campos. 22 e 23/10, 10h/22h.

AÇÕES ESPECIAIS

Foto: Wellington Nemeth/divulgação

+ Até 2ª (17), o Les 3 Brasseurs serve menu especial, com duas opções de chucrute (R$ 55/R$ 72). Hoje (14), o bar lança a cerveja exclusiva Abadia Pale Ale (R$ 13, 300 ml). R. Jesuíno Arruda, 470, Itaim Bibi, 3167-4145. 12h/0h (5ª, até 1h; 6ª e sáb., até 2h).

+ De 3ª (18) até o fim do mês, o All Black (R. Oscar Freire,163, Jd. Paulista, 3088-7990) e o Kia Ora (R. Dr. Eduardo de Souza Aranha, 377, V. N. Conceição, 3846-8300) têm seis rótulos superlupulados, como Primator IPA (500 ml) e Poker Ale In (600 ml), por R$ 22, cada.

+ O restaurante alemão Konstanz celebra seus 35 anos em clima de Oktoberfest. Até o fim de outubro, a casa tem happy hour das 15h às 20h, com o primeiro chope em dobro. Av. Aratãs, 713, Moema, 5041-0969. 12h/1h (dom., até 18h).

CAROLINA ODA* está no papo

Foto: Felipe Rau/Estadão

Questão de gosto. “Se a cerveja está ácida, com gosto de vinagre, e não é uma característica do seu estilo, ela está com defeito. Na maioria das vezes, o problema é a torneira suja. O sabor metálico, de ferrugem, também indica defeito na torneira.”

Repare no copo. “Bolhas na parede do copo de vidro são um sinal de que foi mal lavado. Devolva. Ninguém merece um copo sujo.”

Sem gafes. “Cervejas especiais formam espuma naturalmente. Por isso, não peça sem colarinho. Um copo de 250 ml de cerveja, por exemplo, deve ter espuma a partir dessa medida de líquido.”

Harmonização. “Cervejas mais leves, tipo Pilsen, são para refrescar e vão bem com qualquer petisco. Já as cervejas especiais e com notas mais complexas merecem, sim, um petisco que harmonize bem. Peça a ajuda do sommelier de cervejas da casa.”

Tendência. “Muitas cervejarias já trabalham com o growler, um recipiente adequado para guardar e transportar a cerveja. A grande vantagem – além de ser retornável e sustentável – é ter chope fresco em casa.”

*Carolina é especialista em bebidas e sommelier de cervejas