Foto: Fábio Risnic/divulgação

O Saj comemora os 72 anos da Independência do Líbano com quatro pratos típicos servidos até 29/11 (foto): quibe de peixe (R$ 35,70), servido com salada de rúcula; quibe cru (R$ 36,70); tabule (R$ 37,90); e ‘Peixe com Taratour’ (R$ 54,80), molho típico à base de tahine e suco de limão, coberto por pinole.

R. Girassol, 523, V. Madalena, 3032-5939.