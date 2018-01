Fernando Zarif e Alice Brill ganham mostras na cidade; confira as exposições em cartaz

Foto: Alice Brill/Divulgação

Inaugurações

Alice Brill

No início dos anos 2000, cerca de 14 mil negativos da artista alemã Alice Brill (1920-2013) foram adquiridos pelo Instituto Moreira Salles. Cerca de 90 imagens, agora, ganham mostra na sede paulistana. São registros históricos de cidades como São Paulo e Rio. IMS. R. Piauí, 844, 1º andar, Higienópolis, 3825-2560. 13h/19h (sáb. e dom., 13h/18h; fecha 2ª). Inauguração: 5ª (24). Grátis. Até 10/1/2016.

Apodi 69

Entre 2003 e 2008, Cinthia Marcelle, Lais Myrrha, Marilá Dardot, Matheus Rocha Pitta e Sara Ramo formaram o ateliê Apodi 69, em Belo Horizonte. Agora, o grupo se reencontra em uma mostra coletiva. Pivô. Ed. Copan. Av. Ipiranga, 200, bloco A, lj. 54, Centro, 3255-8703. 13h/20h (sáb., 13h/19h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (19), 16h. Grátis. Até 7/11.

Casa Modernista

A casa volta a receber exposições com uma mostra que reúne obras do belga Philippe Van Snick e do catalão Daniel Steegman. Sob curadoria de Marta Mestre, os artistas ocupam diferentes espaços da propriedade com instalações e esculturas. Casa Modernista. R. Santa Cruz, 325, V. Mariana, 5083-3232. 9h/17h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (19), 15h. Grátis. Até 1º/11.

Fernando Zarif

Em ‘Antes de Começar Termino’, o artista, morto em 2010, é homenageado por seu trabalho em desenho. São expostas 15 obras de diferentes períodos de sua carreira, como no desenho abaixo. Luciana Brito Galeria. R. Gomes de Carvalho, 842, V. Olímpia, 3842-0634. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (19), 12h. Grátis. Até 31/10.

Foto: Isabella Matheus/Divulgação

Françoise Schein

A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a artista fez intervenções em metrôs do mundo. Agora, ela faz uma retrospectiva deste trabalho em cidades como Paris e São Paulo. MAB-Faap. R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7198. 10h/20h (sáb. e dom., 13h/17h; fecha 2ª). Inauguração: 3ª (22). Grátis. Até 22/11.

Jimson Vilela

O artista monta a instalação ‘Adaptável ao Espaço que as Palavras Ocupam’. Vilela toma o espaço com um rolo de uma tonelada de papel, que sai de um livro. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 10h/20h (sáb. e dom., 10h/ 18h). Inauguração: sáb. (19), 15h. Grátis. Até 15/11.

José Carlos Machado

Em esculturas, o artista cria formas geométricas, abordando as relações com a lei da gravidade. Na mostra, ele expõe doze obras recentes de diferentes dimensões. Galeria Marcelo Guarnieri. Al. Lorena, 1.966, Jd. Paulista, 3063-5410. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Inauguração: sáb. (19), 11h. Grátis. Até 17/10.

Mário de Andrade – Cartas do Modernismo

Mário de Andrade (1893-1945) trocava cartas com os principais modernistas. Este material está na mostra, que também traz pinturas de seus amigos, como Portinari e Tarsila do Amaral. Centro Cultural Correios. Av. São João, s/nº, Vale do Anhangabaú, 3227-9461. 11h/17h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (19). Grátis. Até 15/11.

Sara Ramo

A artista espanhola exibe obras inéditas na mostra ‘Os Ajudantes’. São dois vídeos, além de um conjunto de esculturas e fotografias. Galeria Fortes Vilaça. R. Fradique Coutinho, 1.500, Pinheiros, 3032-7066. 10h/19h (sáb., 10h/ 18h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: 3ª (22), 19h. Grátis. Até 23/10.

Ter Lugar para Ser

Para propor uma discussão sobre a relação entre a arquitetura e as artes plásticas, o curador Mario Gioia selecionou criações de 12 artistas. São obras de nomes como Caio Reisewitz, Clara Ianni e Vivian Caccuri. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 10h/20h (sáb. e dom., 10h/ 18h). Inauguração: sáb. (19), 15h. Grátis. Até 22/11.

Veronika Kellndorfer

Em ‘Cinematic Framing’, a artista alemã cria uma série de obras site-specific na Casa de Vidro, antiga residência de Lina Bo Bardi. Nas criações, Veronika utiliza placas de vidro para criar ilusões de ótica. Casa de Vidro. R. Gal. Almério de Moura, 200, Morumbi, 3743-3875. 10h/16h (fecha 2ª, 3ª e 4ª). Inauguração: sáb. (19), 11h/14h. Grátis. Até 1º/11.

Última semana

Alex Cerveny

A solidão é o tema das obras do artista, reunidas na mostra ‘Glossário dos Nomes Próprios’. Em uma cenografia com referência à Baía de Guanabara, ele expõe 30 desenhos e duas pinturas de grande formato. Casa Triângulo. R. Paes de Araújo, 77, Itaim Bibi, 3167-5621. 11h/19h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até sáb. (19).

Ciro Schu

Em ‘Profano’, o artista apresenta 35 obras recentes. São pinturas e esculturas, nas quais Schu aborda questões religiosas. Tag Gallery. R. Libero Badaró, 336, 3º andar, Centro, 98280-5780. 14h/19h (dom., 14h/18h; fecha 2ª e 3ª). Grátis. Até dom. (20).

Galeria Luisa Strina

Laura Lima reuniu obras recentes para ‘Ágrafo’. Nelas, ela embalou objetos e, em seguida, eles foram colocados em contato com gatos para que os animais os arranhassem. A galeria também monta a instalação ‘Eames-Derivative’, de Alessandro Balteo Yazbeck. Galeria Luisa Strina. R. Pe. João Manuel, 755, Cerq. César, 3088-2471. 10h/19h (sáb., 10h/ 17h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (19).

Jandyra Waters

Do figurativo à abstração, a mostra percorre a produção da artista desde 1957. Com curadoria de Denise Mattar, estão reunidas 45 obras, além de seus poemas. Galeria Almeida e Dale. R. Caconde, 152, Jd. Paulista, 3887-7130. 10h/18h (sáb., 10h/ 14h; fecha dom.). Grátis. Até 4ª (23).

Juliana Barros

A fotógrafa esteve em Veneza entre 2011 e 2015 para registrar as fantasias e as cores do carnaval da cidade italiana. Os ensaios estão na mostra ‘Commedia Dell’Arte’. Galeria Porão. R. Aspicuelta, 145, V. Madalena, 2371-1701. 11h/20h (dom., 12h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (20).

Pascal Rochette

De origem francesa, o artista viveu 25 anos no Brasil. É da natureza nacional que ele tirou a inspiração para as pinturas expostas na mostra ‘Xapiripe: O Espírito das Florestas’. Galeria Mônica Filgueiras. R. Bela Cintra, 1.533, 3082-5292. 10h30/19h (sáb., 10h30/14h30; fecha dom.). Grátis. Até hoje (19).

Renato dos Anjos

Nas décadas de 1970 e 1980, o fotógrafo registrou a vida noturna de clubes emblemáticos de Nova York. Em ‘Anjos 80’, são exibidas 21 dessas imagens – fotografias de celebridades como Frank Sinatra e Mick Jagger. Galeria Nikon. R. Aspicuelta, 153, V. Madalena, 2592-7922. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até hoje (18).

Roland Barthes

Com curadoria de Rodrigo Fontanari, a mostra ‘Roland Barthes Plural’ comemora o centenário do pensador francês. São expostas fotografias, vídeos e textos, como revistas que o inspiraram na produção da obra ‘A Câmara Clara’, de 1980. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. 10h/22h (dom., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (20).

Vladimir Lagrange

A mostra ‘Assim Vivíamos’ reúne um acervo de 65 imagens do fotógrafo russo. São registros históricos do modo de vida na antiga União Soviética. Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 9h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (20).

Em cartaz

Cárceres a Duas Vozes

Na mostra, são expostas 16 gravuras da série ‘Cárceres’, de Giovanni Piranesi (1720-1778). As obras inspiraram Ana Maria Tavares a criar a série ‘Airshafts’, que também é exibida na exposição. Museu Lasar Segall. R. Berta, 111, V. Mariana, 2159-0400. 11h/19h (fecha 3ª). Grátis. Até 9/11.

Chiharu Shiota

Em sua primeira individual no Brasil, a japonesa monta três grandes instalações. Nelas, Chiharu cria teias de linhas com malas, sapatos e cartas de pessoas comuns. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 10h/21h30 (sáb., 10h/20h30; dom., 10h/ 18h30; fecha 2ª). Grátis. Até 10/1/2016.

Imaterialidade

Na mostra, a desmaterialização e a exploração de elementos impalpáveis, como a luz e o som, são o foco de 22 obras. São criações de nomes como Waltercio Caldas, Carlito Carvalhosa e James Turrel. Sesc Belenzinho. R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 10h/21h (dom., 10h/ 19h30; fecha 2ª). Grátis. Até 27/9.

Kandinsky: Tudo Começa num Ponto

Precursor do abstracionismo, o artista ganha retrospectiva com 150 obras. São exibidas criações do russo, mas também de nomes que dialogaram com o pintor, como Gabrielle Münter, sua segunda mulher. Para visitar, é preciso agendar horário por um aplicativo ou pelo site ingressorapido.com.br. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113- 3651. 9h/21h (fecha 3ª). Grátis. Até 28/9.

Marino Marini

Nome importante da arte moderna italiana, Marini (1901-1980) é homenageado na retrospectiva com 68 obras. A seleção reúne tanto suas famosas esculturas de bronze quanto desenhos e pinturas. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 2ª). Grátis. Até 27/9.

Nuno Ramos

Em sua maioria inéditas, 20 obras do paulistano estão na mostra. Entre as criações, há grandes relevos, nos quais o artista experimenta com materiais como placas de metal, pedaços de pelúcia e peças de plástico. Estação Pinacoteca. Lgo. Gal. Osório, 66, Luz, 3335-4990. 10h/17h30 (fecha 2ª). Grátis. Até 15/11.

A Paisagem na Arte

Em parceria com a Tate Britain, de Londres, são exibidas cerca de cem obras do acervo do instituto. A mostra percorre o paisagismo britânico desde o século 17 até meados do 20 – com criações de nomes como William Turner e John Constable. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. 10h/ 17h30 (fecha 2ª). Grátis. Até 18/10.

Prêmio Marcantonio Vilaça

A mostra exibe trabalhos dos 30 finalistas da quinta edição do prêmio – entre eles, Berna Reale, Nydia Montenegro, Cristiano Lenhardt e Virginia de Medeiros. Também há uma sala especial em homenagem à artista Amelia Toledo. MAC-USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, 2648-0254. 10h/18h (3ª, 10h/21h; fecha 2ª). Grátis. Até 6/12.

Roger Ballen

No início, ele registrava situações comuns, observadas nas ruas. Depois, passou a criar imagens quase surreais, num misto de realidade e ficção. A retrospectiva reúne 113 trabalhos do fotógrafo norte-americano. MAC-USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 2648-0254. 10h/18h (3ª, 10h/21h; fecha 2ª). Grátis. Até 27/9.

Truffaut: um Cineasta Apaixonado

Da Cinemateca Francesa, de Paris, a mostra percorre a carreira do cineasta François Truffaut. Com uma cenografia especial e instalações interativas, são expostos mais de 600 itens – entre fotografias, objetos, documentos, trechos de filmes e entrevistas. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 12h/21h (dom., 11h/19h; fecha 2ª). R$ 10 (3ª, grátis). Até 18/10.

Especial

9ª Primavera dos Museu

Os principais museus públicos da cidade participam da programação, que tem, neste ano, o tema ‘Museus e Memória Indígenas’. São debates, visitas guiadas, oficinas e palestras. De 2ª (21) a 27/9. Programação: http://oesta.do/9primamuseus