Novo bar de coquetelaria no Copan reúne drinques clássicos ‘esquecidos’

+ Para aqueles que querem conhecer drinques diferentes (e talvez eleger seus favoritos), o novo Fel pode ser uma boa oportunidade. Aberto em janeiro no Edifício Copan, o local serve coquetéis tradicionais ‘esquecidos’ ou menos populares em outros bares.

Receitas tiradas de livros essenciais para a história da coquetelaria compõem a seleção de Michelly Rossi, bartender responsável pela carta. Cada item – por si só uma viagem por esses clássicos – recebe ainda, no cardápio, o nome do autor, o título da publicação de que faz parte e sua data.

Os coquetéis brilham com as lâmpadas instaladas no próprio balcão, em formato de ‘L’ – mais um indício de que eles serão os destaques da noite. Cadeiras estofadas e uma discreta fachada de vidro completam a decoração do espaço. “Classudo, mas sem afetação”, define Bruno Bocchese, um dos sócios da casa.

Por lá, o favorito de Bocchese é o ‘Coronation #1’ (R$ 35; foto), publicado em 1930 pelo bartender inglês Harry Craddock e preparado com vinho xerez Manzanilla, licor Maraschino, vermute Dolin Dry, angostura tradicional e de laranja – de sabor “seco e adstringente”, como define o menu.

Receitas surgidas nos séculos 19 e 20 completam a lista, que inclui 13 opções – além de clássicos consagrados, doses e alguns poucos petiscos, como a ‘Tostada de Avocado com Tomate Confit’ (R$ 25, 4 unid.), os ‘Chips de Raízes’ (R$ 15) e o ‘Mix de Castanhas’ (R$ 20). Humberto Abdo

ONDE: Ed. Copan. Av. Ipiranga, 200, lj. 69, Centro, 3237-2215.

QUANDO: 19h/1h (fecha dom.).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.