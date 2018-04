Feiras multiculturais para aproveitar o fim de semana em São Paulo

Feira de discos no MIS. Foto: Letícia Godoy/divulgação

Neste fim de semana, o Museu da Imagem e do Som (MIS) recebe feiras e outras atrações em dois dias de atividades. No sábado (19), das 12h às 20h, o museu recebe a edição natalina da feira Jardim Secreto. Além de 40 barracas com produtores independentes, há shows, oficina e lançamento de livro.

Já no domingo (20), uma ampla programação neste dia celebra o fim do ano no MIS, das 12h às 20h. Entre as atrações, feiras gastronômica e de discos, show com Ana Cañas e o Cinematographo.

MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777.

Confira também outras feiras e bazares da semana:

Casa de Pandora. Nesta edição, o evento multicultural ocupa a Casa Bartira, em Perdizes. Além de um bazar, a programação conta com exposição de artistas, feira de vinil, discotecagem e um estúdio de tatuagem. Casa Bartira. R. Bartira, 625/633, Perdizes. Sáb. (19), 14h/2h. Grátis. Inf.: bit.ly/Cpandora

Espaço Boutique. Voltado para o mercado de luxo, o bazar reúne 40 expositores de moda e food trucks. Para embalar a primeira edição da feira, também haverá discotecagem. Espaço Jardim Europa. R. Pamplona, 1.754, Jd. Paulista, 5093-3156. Sáb. (19) e dom. (20), 11h/20h. Grátis.

Fêra Fera. A feira comemora um ano nesta 5ª edição, reunindo música, gastronomia e um bazar. Entre

as atrações musicais, há show da cantora Tiê e de André Whoong. Praça Abelardo Rocas. R. Varginha, s/nº, Sumaré. Dom. (20), 13h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/feraV