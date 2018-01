Feira Parte reúne 40 galerias no Paço das Artes

Foto: Valdemir Cunha/Divulgação

Com foco em colecionadores iniciantes e obras com preços acessíveis, a feira Parte faz sua segunda edição do ano, a partir desta quinta-feira (5), no Paço das Artes.

O evento reúne obras de mais de 40 galerias nacionais e internacionais até o dia 8/11. A programação traz nomes como Alice Quaresma, Nazareno e Valdemir Cunha (foto), além de debates sobre arte contemporânea e oficinas.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Veja outras inaugurações da semana

Nesta edição, o ativismo urbano será uma das temáticas da programação paralela. O curador Baixo Ribeiro, da Choque Cultural, e o coletivo Bijari, por exemplo, participam do bate-papo ‘Arte e Ativismo Urbano’, no dia 8/11, às 17h.

O artista Caligrapixo também montará uma instalação no muro do subsolo do Paço. A programação completa está no site www.feiraparte.com.br.

Paço das Artes. Av. da Universidade, 1, Cid. Universitária, 3814-4832. 13h/21h (sáb. e dom., 11h/19h). Inauguração: 5ª (5). Grátis. Até 8/11.