Feira de discos de vinil, festa literária e outros passeios para o fim de semana

Foto: Osmar Lucas

+ No campeonato de karaokê KWC Brasil, 33 cantores amadores disputam a chance de representar o País na final mundial, que ocorre na Finlândia. A cantora Erikka Rodrigues, o comunicador Eduardo Pandeló e o ator Adriano Verzotto apresentam o evento. Tropical Butantã. Av. Valdemar Ferreira, 93, Butantã, 3031-0393. Dom. (17), 14h. R$ 20/R$ 60.

11ª Bienal de Arquitetura

Uma caminhada de 120 km, com paradas em vários pontos da cidade, inaugura a 11ª Bienal de Arquitetura, para discutir a multiplicidade arquitetônica em São Paulo. O trajeto é aberto ao público – as saídas diárias ocorrem às 9h (com exceção do primeiro dia, no Sesc Campo Limpo, às 14h). A programação oficial do evento ocorre em outubro. Sáb. (16) a 23/9. Grátis. Programação: bit.ly/BiArq11

Célia Helena Centro de Artes e Educação

Em parceria com a New York Film Academy, o espaço tem palestra e workshop sobre cinema – às 20h, o escritor e diretor Paul Brown apresenta ‘O Segredo das Grandes Histórias’, sobre como chamar a atenção do público nos filmes; e, às 21h, Roger Del Pozzo organiza a oficina ‘Como ter uma postura profissional em audições’, para atores. Av. São Gabriel, 462, Itaim Bibi, 3884-8294. 2ª (18), 18h/22h. Grátis. Inscrição: bit.ly/CelHelNY

Feira de Discos – Sub Shuffle

Mais de 25 expositores vendem discos de vinil, com gêneros que vão do classic rock à MPB. O evento recebe DJs como Nat Jako e Ruivo Lopes, além de vender opções de comidinhas veganas e drinques como gim tônica e mojito. R. Ana Cintra, 132, Campos Elísios, 3221-6367. Dom. (17), 11h/20h. Grátis.

Festa Literária do Baixo Augusta

Organizada pelo Clube de Autores, a 1ª edição da FLIBA apresenta projetos de autores independentes no Brasil – com destaques como Alex Rangel, Alessandra Benete e Giselle Del Pino. Na programação, saraus e debates ocorrem em uma galeria subterrânea entre a Consolação e a Avenida Paulista, como o Sarau Musicado, às 11h, com Daniel Elias recitando seus textos, acompanhado por trilhas sonoras improvisadas no piano pelo músico Junior Azuos. R. da Consolação, 2.525, Jd. Paulista. 3ª (19), 10h/20h. Grátis.

Mulheres Negras pela Dignidade

MC Soffia e Linn da Quebrada apresentam show especial em festa beneficente no bairro da Liberdade. O evento reúne expositores de roupas e acessórios, como Artesãs da Luz e Makena, que destacam a presença da mulher negra na arte. Peixaria Mitsugi. R. Galvão Bueno, 364, Liberdade, 3567-7670. Dom. (17), 15h/23h. R$ 10 (contribuição sugerida).

Pedaleiros

O projeto, voltado a deficientes visuais, propõe um passeio especial de bicicleta – os guias dirigem enquanto descrevem todo o percurso pelo parque, com duração de 10 a 15 minutos. Pessoas sem deficiência visual também podem participar da experiência – e fazer o passeio com os olhos vendados. Parque Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, 2683-6302. Sáb. (16), 10h/14h. Grátis.

Rolé Brasil

No Brás, os professores Rodrigo Rainha e William Martins conduzem um passeio de duas horas sobre o passado e a cultura do bairro operário, que recebeu imigrantes de várias nacionalidades entre os séculos 19 e 20. O ponto de encontro para o roteiro guiado será o Museu da Imigração, passando por locais históricos, como a Congregação Cristã do Brasil e o Largo da Concórdia. R. Visc. de Parnaíba, 1.316, Mooca. Sáb. (16), 10h. Grátis.

TEM – Feira do Produtor

A feira reúne produtores de pães, queijos, embutidos, cervejas e temperos. A chef convidada é Silvia Corbucci, da Cozinha Efêmera, que apresenta cardápio com alimentos naturais. Atelier Muriqui. R. Aspicuelta, 99, V. Madalena, 3875-2926. Sáb. (16), 9h/18h. Grátis.

Virada da Mobilidade 2017

O evento reúne novas tecnologias e propostas para o transporte público. Na 4ª (20), das 15h às 18h, empresas apresentam soluções em mobilidade e os resultados positivos na rotina da cidade (Auditório Basf. Av. das Nações Unidas, 14.171, V. Gertrudes). Dom. (17) a 23/9. Grátis. Programação: bit.ly/VirMob17