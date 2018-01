Feira de brechós, festival de dança judaica e outros passeios para o fim de semana

Foto: Congregação Israelita do Brasil

+ Mais de 20 grupos se apresentam na 2ª edição do Rikuday – Festival de Dança e Arte Judaica. Às 14h30, será organizada a ‘Harkadá’, tradicional dança de roda israelense. A partir das 11h30, Gi Simões conduz um ateliê para crianças. Vila dos Ipês. Av. Mofarrej, 1.505, V. Leopoldina, 2808-6214. Dom. (3), 10h/19h. Grátis (pede-se a doação de um kit de higiene).

Confira outras dicas do roteiro de Passeios:

2ª Feira de Brechós Vitrine Criativa

Com DJs, mais de 80 expositores vendem roupas e acessórios usados ou customizados no bairro do Bixiga. Pipa SP. R. Dr. Alfredo Ellis, 198, Paraíso, 99812-1646. Dom. (3), 11h/18h. Grátis (pede-se 1 kg de alimento não perecível).

Festival Red Bull Basement

Palestras e oficinas discutem projetos de tecnologia como solução para diversas questões sociais. Um dos destaques é Luli Fadherer, que fala sobre ‘datacracia’, regime político baseado em dados e informações pessoais, às 11h30. Red Bull Station. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Sáb. (2), 11h/20h. Grátis. Insc.: bit.ly/RedBBas

F.O.M.E. na Vila

Com o tema ‘Ocupe a Cidade’, o projeto oferece atividades educativas, com aulas de compostagem, horta urbana e meditação. Os pratos servidos pelas marcas participantes, como a Marakuthai e Tea Connection, custam R$ 20. Vila Modernista. Al. Lorena, 1.257, Jd. Paulista, 3081-3637. Dom. (3), 12h/18h. Grátis.

Mercado Manual

Na 6ª edição, mais de cem artesãos expõem trabalhos nas áreas de moda, gastronomia e decoração. Oficinas e atrações musicais ocorrem durante o dia. Às 12h, Manuela Araújo fala de aromaterapia e benefícios dos cosméticos naturais. Às 13h15, tem show de Núbia Maciel, do grupo Samba de Rainha. MCB. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulista, 3032-3727. Sáb. (2)e dom. (3), 10h/20h. Grátis.

MiniMECA

O evento mensal mistura música, arte, design e gastronomia. A agenda musical fica por conta do DJ Zeller (um dos residentes do bloco Primavera Eu Te Amo) e da banda Kafé – com pop e brasilidades. Produtores nacionais, como Heretica Joias e Dai Bags, vendem acessórios no local. R. Artur de Azevedo, 499, Pinheiros, 2538-3516. Sáb. (2), 15h/22h. Grátis.R Artur de Azevedo, 499, Pinheiros, 2538-3516. Sáb. (2), 15h/22h. Grátis.

PremieR pet

A marca promove a adoção de 50 gatos, além de lojinhas com produtos para felinos, bikefoods e o Espaço PremieR, com sessões de bate-papo sobre questões veterinárias e nutrição pet com especialistas. Club Homs. Av. Paulista, 735, Bela Vista, 3289-4088. Dom. (3), 10h/17h. Grátis.

The Bazaar

Cerca de 70 marcas, selecionadas pela curadora Renata Batochio, reúnem itens de moda, calçados, decoração e artesanatos durante três dias. Casa Panamericana. R. Fonseca Rodrigues, 197, Pinheiros, 3023-0091. Hoje (1º) e sáb. (2), 10h/20h. Grátis.