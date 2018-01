Feira de arte Parte faz edição especial no Shopping Cidade Jardim

Foto: Joseph Romeo/Divulgação

Voltada para galerias jovens e colecionadores iniciantes, a Parte faz uma edição especial, fora do Paço das Artes. A feira será neste fim de semana, no Shopping Cidade Jardim.

Com 13 galerias de São Paulo e de outros Estados, são exibidas obras de nomes como Lucas Lenci, Katia Canton e Joseph Romeo (foto). A edição do Paço das Artes está confirmada para o fim do ano.

Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12.000, 3º andar, Jd. Panorama, 3552-3560. Hoje (12) e sáb. (13), 13h/22h; dom. (14), 14h/20h. Grátis.