Pastel de feijoada (Foto: divulgação)

Além de ter incluído novos caldos no cardápio – o verde e o de cebola (ambos a R$ 17) -, o Garrafas Bar tem uma novidade bem brasileira: a porção do pastel de feijoada (R$ 26, com oito; foto), recheado com feijão, carne-seca, calabresa e couve.

R. Wisard, 252, V. Madalena, 4301-9800. 18h/1h (dom., 16h/23h; fecha 2ª e 3ª). Entrada: R$ 10/R$ 20. Cc. e Cd.: todos.