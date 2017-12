Falafada, no bairro de Santa Cecília, é especializada no popular bolinho de grão-de-bico

Foto: divulgação

As mesinhas na calçada, o balcão comunitário revestido com azulejos de estilo retrô e os enormes espetos giratórios com carne, que insistem em chamar a atenção, ajudam a compor o cenário do simpático Falafada.

Com jeito despretensioso e um menu enxuto focado em pratos do Oriente Médio e do Mediterrâneo, a casa cumpre o que promete com seu ótimo falafel. O bolinho frito à base de grão-de-bico é servido em duas versões: como recheio de sanduíche no pão pita (R$ 21), com alface, tomate, cebola roxa, repolho, pepino em conserva e molho tahine (de gergelim); e no prato (R$ 25), com salada, pão pita, homus e coalhada seca.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foto: divulgação

Dos espetos saem o ‘Shawarma’, lascas de maminha marinada com temperos e especiarias, e o ‘Parguit’, de frango. Eles viram recheio de sanduíche (R$ 29 e R$ 22, respectivamente) ou são servidos no prato (R$ 32 e R$ 27).

A casa também serve ‘combos’ com sanduíche, batatas rústicas, homus e refrigerante – como o ‘Meatballs’ (R$ 31), almôndegas caseiras na baguete; e o ‘Schnitzel’ (R$ 31), peito de frango à milanesa com salada.

Para encerrar, prove a porção de coalhada seca coberta com calda de frutas vermelhas (R$ 12), uma das poucas sobremesas do cardápio, assinado pela chef e sócia Martha Autran. Em breve, a casa ganhará novos petiscos e abrirá também aos domingos.

ONDE: R. Martinico Prado, 172, S. Cecília, 3578-2226.

QUANDO: 11h45/16h (sáb., 12h/16h30; fecha dom.).

QUANTO: Cc. e Cd.: D, M e V.