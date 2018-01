Fábio Jr. apresenta sucessos; confira os shows da semana

Sexta (13)

Bruno & Marrone e Chitãozinho & Xororó

De gerações distintas, as duplas sertanejas se juntam para interpretar seus grandes sucessos.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sexta (13) e sáb. (14), 22h30 (abertura, 20h30); dom. (15), 21h (abertura, 19h). R$ 150/ R$ 500. Cc.: todos. Cd.: todos.

City and Colour

Antigo integrante da banda Alexisonfire, Dallas Green vem com seu projeto folk pela primeira vez ao Brasil. Ele destaca as músicas do álbum ‘The Hurry and The Harm’ (2013).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sexta (13), 23h59 (abertura, 22h). R$ 160 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Daniel Belleza

‘Canções para Crianças de Todas as Idades’ (2013) é o primeiro disco do músico, abarcando estilos como punk, pop, axé e até moda de viola. Ele também antecipa as músicas do segundo CD, com previsão de lançamento para o segundo semestre.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (13), 21h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fábio Jr.

Fábio Jr.

O cantor apresenta a turnê ‘O Que Importa É a Gente Ser Feliz’. O repertório foi escolhido pelos fãs do artista por meio de votação em redes sociais. ‘Só Você’, ‘O Que é Que Há’, ‘Alma Gêmea’ e ‘Caça e Caçador’ estão no show.

Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846- 6010. Sexta (13), 22h30; sáb. (14), 22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ivan Lins

Acompanhado por Léo Amoedo (guitarra) e Neymar Dias (viola), o músico apresenta show com grandes sucessos. ‘Madalena’, ‘Vitoriosa’ e ‘Somos Todos Iguais Nesta Noite’ estão entre eles.

Terra da Garoa (330 lug.). Av. São João, 555, metrô República, 3361-3538. Sexta (13), 22h (abertura, 20h). R$ 140/R$ 270 (inclui jantar). Cc.: A, V e M. Cd.: A, V e M.

Jamz

Revelada no programa ‘SuperStar’, da TV Globo, a banda lança o CD ‘Insano’. ‘Something’, de George Harrison, está no repertório.

Lapa 40 Graus (1.500 lug). R. Inácio Pereira da Rocha, 520, V. Madalena, 3097-0095. Sexta (13), 19h (abertura; show, 0h30). R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maurício Pereira

O integrante do duo Os Mulheres Negras destaca o repertório do CD, ‘Pra Onde Que Eu Tava Indo’ (2014). Juçara Marçal participa do show de hoje (13) e Ná Ozzetti é a convidada de sábado (14).

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Sexta (13) e sáb. (14), 22h30. R$ 53. Cc.: todos. Cd.: todos.

Odair José

Depois de revisitar o repertório de ‘O Filho de José e Maria’ (1977), o cantor e compositor lança o CD ‘Dia 16’. Em canções como a que dá nome ao disco, ele mostra sonoridade com guitarras em evidência.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (13), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rael

O rapper apresenta as músicas do EP ‘Diversoficando’, lançado no fim do ano passado. ‘O Hip Hop É Foda (Parte 2)’ e ‘Hoje É Dia de Ver’ são algumas das músicas apresentadas no show, que conta com a participação de Mariana Aydar.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sexta (13), 21h. R$ 7,50/R$ 25 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sizão Machado

Em ‘Bênção’, seu novo disco, o baixista faz tributo ao maestro Moacir Santos. Há também músicas do violonista Maurício Carrilho e do saxofonista Nailor Proveta, que participa da apresentação.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sexta (13), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tiê

A cantora e compositora apresenta as músicas do álbum ‘Esmeraldas’ (2014). ‘All Around You’, parceria com David Byrne e Tim Bernardes, está no repertório.

Tom Jazz (200 lug.) Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. Sexta (13) e sáb. (14), 22h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (14)

Badi Assad

Um dos grandes nomes do violão brasileiro, a instrumentista apresenta repertório que abrange seus 25 anos de carreira.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (14), 21h. Grátis.

A Banda Mais Bonita da Cidade

O grupo de Curitiba, que em 2011 alcançou projeção com a música ‘Oração’, prepara o lançamento de um DVD – e interpreta as músicas de seus dois álbuns.

Da Leoni (450 lug.). R. Augusta, 591, metrô Consolação, 3926-3495. Sáb. (14), 23h (abertura). R$ 30. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Bruno & Marrone e Chitãozinho & Xororó

Leia mais acima

Fabiana Cozza

A cantora faz show do CD e DVD ‘Canto Sagrado’, que traz suas interpretações para o repertório de Clara Nunes.

Sesc Interlagos. Pça. Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Sáb. (14), 15h. Grátis.

Fábio Jr.

Leia mais acima

Juçara Marçal

Vocalista do Metá Metá, a cantora apresenta o repertório de seu primeiro disco solo, ‘Encarnado’ (2014).

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Sáb. (14), 23h59 (abertura, 22h). R$ 20/R$ 30.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Maria Bethânia

Dirigido por Bia Lessa, ‘Abraçar e Agradecer’ celebra os 50 anos de carreira da artista. Além de sucessos como ‘Começaria Tudo Outra Vez’ (Gonzaguinha) e ‘A Tua Presença Morena’ (Caetano Veloso), a cantora também interpreta músicas de seu disco mais recente, ‘Meus Quintais’ (2014).

HSBC Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003- 1212. Sáb. (14) e 5ª (19), 22h; dom. (15), 20h. R$ 140/R$ 280 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Maurício Pereira

Leia mais acima

Patricia Marx

No CD e DVD ‘Trinta’, a cantora celebra as três décadas de carreira. Ela interpreta sucessos de todas as fases de sua trajetória, entre eles ‘Espelhos D’Água’, ‘Quando Chove’ e ‘Sonho de Amor’.

Teatro Décio de Almeida Prado (175 lug.). R. Cojuba, 45, Itaim Bibi, 3079-3438. Sáb. (14), 21h; dom. (15), 19h. Grátis (retirar ingressos 1h antes).

Tiê

Leia mais acima

Wailing Souls

Os jamaicanos, que começaram a carreira com o nome de The Renegades, são pioneiros do reggae. Atualmente um duo formado por Winston ‘Pipe’ Matthews e Lloyd ‘Bread’ McDonald, eles destacam músicas representativas dos 50 anos de trajetória.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia 93, 3871-7700. Sáb. (14), 21h30; dom. (15), 19h. R$ 15/R$ 50.

Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dom. (15)

Aláfia

Incorporando elementos africanos, soul music e programações eletrônicas em seu som, o grupo apresenta o repertório de seu primeiro álbum, além de interpretar faixas inéditas que estarão no segundo disco.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (622 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (15), 18h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

BNtrio

Projeto liderado por BNegão, integrante do Planet Hemp e do grupo BNegão e Os Seletores de Frequência, também composto por Pedro Selector (trompetista dos Seletores de Frequência) e DJ Castro (ex-Quinto Andar). Eles misturam dub e jazz em repertório com arranjos que englobam três vozes, instrumento de sopro e um par de toca-discos.

Superloft. R. Cardeal Arcoverde, 2.926, Pinheiros. Dom. (15), 16h. R$ 30/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bruno & Marrone e Chitãozinho & Xororó

Leia mais acima

Capela

O trio lança ‘Sangue Novo’, o segundo disco da carreira. O grupo ECCO, o DJ Deeplick e Tim Snider participam da apresentação, que também inclui músicas do primeiro álbum, ‘Música de Cabeceira’ (2012).

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (15), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Gaby Amarantos

Escolhida para a festa de aniversário do Memorial da América Latina, a cantora interpreta sucessos como ‘Ex Mai Love’ e ‘Xirley’.

Memorial da América Latina. Pça. do Memorial. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Dom. (15), 18h. Grátis.

Maria Bethânia

Leia mais acima

Patricia Marx

Leia mais acima

Tulipa Ruiz

Com seu terceiro disco no forno, a cantora faz show com músicas de ‘Efêmera’ (2010) e ‘Tudo Tanto’ (2012).

Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (15), 15h. Grátis.

Wailing Souls

Leia mais acima

3ª (17)

Adriana Calcanhotto

A artista volta ao formato intimista no show ‘Olhos de Onda’. Com seu violão, ela retoma músicas autorais e também relê grandes sucessos de Tim Maia e Amy Winehouse.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 3ª (17), 4ª (18) e 5ª (19), 21h. R$ 50/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Romulo Fróes

Em seu novo álbum, ‘Barulho Feio’, o cantor e compositor permanece com seu propósito de desconstruir a canção usando o samba como matriz. Nuno Ramos e Clima são alguns dos parceiros de Fróes no disco.

Espaço Cultural Puxadinho da Praça. R. Belmiro Braga, 216, V. Madalena, 2337-9901. 3ª (17), 22h (abertura, 20h). R$ 20/R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

4ª (18)

Adriana Calcanhotto

Leia mais acima

Baile do Simoninha

Wilson Simoninha, filho de Simonal, pega parte do repertório do pai emprestado para fazer uma festa em clima de gafieira e baile black, com músicas como ‘País Tropical’. Léo Maia, filho de Tim Maia, participa.

Terra da Garoa (330 lug.). Av. São João, 555, metrô República, 3361-3538. 4ª (18), 22h (abertura, 20h). R$ 140/R$ 270 (inclui jantar). Cc.: A, V e M. Cd.: A, V e M.

Pablo

Expoente do ritmo arrocha, o cantor divulga o CD ‘É Só Dizer que Sim’. Além de músicas de seus discos, ele faz uma homenagem a Zezé Di Camargo e Luciano.

Brook’s SP (1.850 lug.). R. Carmo do Rio Verde, 83, Chácara S. Antônio, 5641-4510. 4ª (18), 22h30 (abertura; show, 1h). R$ 50/R$ 70. Cc.: A. M e V. Cd.: R e V.

Paulo Bellinati

Em apresentação do projeto Feito na Hora, o violonista convida Israel de Almeida e Daniel Murray para uma jam session.

Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ) R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (18), 16h (grátis) e 20h30 (R$ 7,50/R$ 25). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

5ª (19)

Adriana Calcanhotto

Leia mais acima

Damian Marley e Natiruts

O filho de Bob Marley interpreta músicas de seus três álbuns e também clássicos do pai. Já a banda, que convida os grupos Oriente e Cidade Verde Sounds, apresenta o show ‘#NoFilter’, que deu origem a CD e DVD.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 5ª (19), 20h30 (abertura, 19h30). R$ 160/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Funk Como Le Gusta

A big band fez fama com um repertório que vai do samba-rock ao funk, passando até por referências de música jamaicana. Eles repassam os sucessos da carreira e homenageiam mestres da black music nacional.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (19), 22h30 (abertura, 21h). R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

Maria Bethânia

Leia mais acima

Marise Marra

A cantora e compositora apresenta as músicas de seu terceiro disco, ‘Funny Love’, com pitadas de rock e MPB.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (622 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (19), 20h30. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

Turma do Pagode

‘Mania do Brasil’ é o nome do recém-lançado DVD do grupo, com 22 canções inéditas e três regravações. ‘Câmera Escondida’, ‘De Corpo e Alma’ e ‘Melhor Amigo’ estão no repertório.

Brook’s SP (1.850 lug.). R. Carmo do Rio Verde, 83, Chácara S. Antônio, 5641-4510. 5ª (19), 22h30 (abertura; show, 1h). R$ 40/R$ 60. Cc.: A. M e V. Cd.: R e V.

Especial

Encerramento do Festival de Clipes e Bandas

Para marcar o final do prêmio, as cantoras Tulipa Ruiz e Fernanda Takai se apresentam no sábado (14) na área externa do MIS, respectivamente às 16h45 e 18h45, em meio aos finalistas do festival. No domingo (15), após a cerimônia de premiação, Marcelo Jeneci faz show intimista no auditórioàs 21h.

MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (14), 16h; dom. (15), 18h30. R$ 14 (dom., esgotado). Cc.: não aceita. Cd.: todos.